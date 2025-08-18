18 de agosto de 2025
EM PIRACICABA

R$3,15 milhões: SEMAE homologa transporte e tratamento de lodo

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Divulgação
Contrato com a Alcici Gerenciamento Coleta e Transportes de Resíduos LTDA prevê a retirada de 4,5 mil toneladas de lodo
Contrato com a Alcici Gerenciamento Coleta e Transportes de Resíduos LTDA prevê a retirada de 4,5 mil toneladas de lodo

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba homologou, na última sexta-feira (15), a contratação da empresa Alcici Gerenciamento Coleta e Transportes de Resíduos LTDA por R$ 3.150.168,71 para a remoção e destinação do lodo gerado nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) do município. O contrato de 12 meses prevê a remoção de cerca de 4,5 mil toneladas de lodo por ano, garantindo o funcionamento contínuo das ETAs Capim Fino, Luiz de Queiroz e Anhumas.

A medida visa solucionar um problema encontrado pela atual gestão em janeiro, quando a destinação inadequada do lodo causava um colapso no sistema de abastecimento de água.

Eficiência e sustentabilidade

Segundo o edital, a contratação está alinhada com as legislações ambientais vigentes, incluindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), e busca uma destinação final ambientalmente adequada.

O presidente do Semae, Ronald Pereira, ressaltou que o novo serviço é fundamental para minimizar os impactos no abastecimento da população e manter a sustentabilidade ambiental. " A partir deste diagnóstico, estamos fazendo melhorias e trabalhando para minimizar os impactos desta situação no abastecimento direto à população. Este novo serviço vai garantir a eficiência no abastecimento da população, bem como manter a sustentabilidade ambiental, além de respeitar as leis vigentes”., afirmou.

