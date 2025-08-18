R$3,15 milhões: SEMAE homologa transporte e tratamento de lodo

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba homologou, na última sexta-feira (15), a contratação da empresa Alcici Gerenciamento Coleta e Transportes de Resíduos LTDA por R$ 3.150.168,71 para a remoção e destinação do lodo gerado nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) do município. O contrato de 12 meses prevê a remoção de cerca de 4,5 mil toneladas de lodo por ano, garantindo o funcionamento contínuo das ETAs Capim Fino, Luiz de Queiroz e Anhumas.

A medida visa solucionar um problema encontrado pela atual gestão em janeiro, quando a destinação inadequada do lodo causava um colapso no sistema de abastecimento de água.

Eficiência e sustentabilidade