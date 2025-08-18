Aumento de capivaras na Rua do Porto acende alerta em Piracicaba

A população de capivaras no Parque da Rua do Porto, em Piracicaba, cresceu 150% nos últimos quatro anos, passando de 12 para 30 indivíduos, de acordo com um levantamento da Prefeitura, publicado inicialmente pelo g1. O aumento tem sido acompanhado de perto pela administração municipal, que planeja uma solução para o problema de saúde pública.

VEJA MAIS:



O crescimento no número de animais preocupa as autoridades, já que as capivaras são as principais hospedeiras do carrapato-estrela, vetor da bactéria que causa a febre maculosa. A doença, endêmica na região, pode ser fatal.