Hytalo Santos e marido seguem presos; defesa contesta prisão

O influenciador digital Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, seguem detidos em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, depois que o Tribunal de Justiça da Paraíba rejeitou o pedido de liberdade feito por seus advogados.
Eles permanecem em uma cadeia vinculada à delegacia local, mas devem ser transferidos ainda nesta segunda-feira (18) para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, por medidas de segurança. A expectativa é que, posteriormente, o casal seja levado à Paraíba, onde é alvo de investigações por exploração sexual de menores, embora a data exata da transferência ainda não tenha sido definida.
Mandado de prisão e audiência
Hytalo e Euro foram presos preventivamente na sexta-feira (15) em sua residência. Segundo as autoridades, eles estariam planejando deixar o país, o que reforçou a necessidade da detenção para garantir que as investigações não fossem prejudicadas.
No sábado (16), o casal passou por audiência de custódia. A defesa solicitou a revogação da prisão por meio de habeas corpus, mas o pedido foi negado. Em entrevista, o advogado do casal afirmou que a decisão é “genérica” e contestou a legalidade da medida.
Acusações envolvendo menores
O influenciador é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por suposta exploração e exposição de crianças e adolescentes em vídeos publicados nas redes sociais.
Euro também participava da produção dos conteúdos, que incluíam menores, e compartilhava os materiais em suas próprias redes. O caso ganhou grande repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre a sexualização precoce de crianças, o que resultou em ações da Justiça, incluindo a suspensão das redes sociais do influenciador e mandados de busca e apreensão.
Fundamentação legal da prisão
O juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, afirmou que existem indícios de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil irregular, além de evidências de que o casal teria manipulado provas e tentado obstruir as investigações.
Segundo a decisão judicial, a prisão preventiva busca impedir que o casal destrua documentos, remova equipamentos ou intimide testemunhas, práticas que teriam ocorrido desde o início da apuração do caso.
Hytalo negou todas as acusações, enquanto o Ministério Público do Trabalho analisou dezenas de vídeos e ouviu mais de 15 pessoas envolvidas nas produções. O caso continua em investigação, com a Justiça da Paraíba mantendo a prisão preventiva do casal até que o processo avance.