Hytalo Santos e marido seguem presos; defesa contesta prisão

O influenciador digital Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, seguem detidos em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, depois que o Tribunal de Justiça da Paraíba rejeitou o pedido de liberdade feito por seus advogados.

Eles permanecem em uma cadeia vinculada à delegacia local, mas devem ser transferidos ainda nesta segunda-feira (18) para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, por medidas de segurança. A expectativa é que, posteriormente, o casal seja levado à Paraíba, onde é alvo de investigações por exploração sexual de menores, embora a data exata da transferência ainda não tenha sido definida.

Mandado de prisão e audiência