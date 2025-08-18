UNICAMP abre concurso com salários de até R$ 9,7 mil

Os editais oferecem oportunidades em áreas da saúde, engenharia, meteorologia e serviços técnicos. Entre os cargos estão médico clínico geral, enfermeiro, farmacêutico bioquímico, engenheiro mecatrônico, meteorologista, tecnólogo em construção civil, técnicos em diversas especialidades e cirurgiões dentistas.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu novos concursos públicos para profissionais de níveis médio e superior. Ao todo, são 21 vagas em diversas áreas, com remuneração que varia de R$ 4,9 mil a R$ 9,7 mil. As inscrições começam nesta segunda-feira (18) e seguem até as 23h59 do dia 18 de setembro, exclusivamente pela internet.

As jornadas de trabalho variam de 24 a 40 horas semanais, de acordo com o cargo. Profissionais da saúde, como médicos e dentistas, têm remuneração próxima ao teto, de R$ 9.759,85, enquanto funções técnicas, como eletrotécnico, técnico químico e técnico em edificações, têm salários a partir de R$ 4.929,44.

Processo de inscrição

A seleção é organizada pela Fundação Vunesp, que disponibilizou os editais em seu site oficial. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela plataforma da organizadora. As provas irão contemplar conhecimentos específicos de cada área e etapas de avaliação prática ou de títulos, dependendo da função escolhida.

Grande parte das vagas é voltada para profissionais da saúde. Há oportunidades para enfermeiros, farmacêuticos, protéticos e médicos em diferentes especialidades, como pediatria, nefrologia e genética. A concentração nesse setor reflete a demanda crescente por profissionais para atuação em hospitais universitários e serviços vinculados à instituição.