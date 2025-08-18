SESI abre 340 vagas em licenciaturas gratuitas; veja os detalhes

Os cursos têm duração de quatro anos e são alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com currículos que promovem a interdisciplinaridade e preparam os futuros professores para os desafios da educação contemporânea. A residência educacional, programa que insere os alunos em escolas parceiras desde o início da graduação, garante experiência contínua e supervisionada por docentes experientes.

A Faculdade Sesi de Educação abriu inscrições para o Vestibular 2026, oferecendo 340 vagas gratuitas em seis cursos de licenciatura presenciais e integrais. A iniciativa representa uma oportunidade rara para quem deseja ingressar no ensino superior sem custos, unindo formação teórica e experiência prática desde o primeiro semestre. Além da gratuidade, os alunos contam com programas de apoio financeiro para auxiliar durante toda a graduação.

O processo seletivo está aberto até 21 de outubro, com prova online marcada para 1º de novembro. A avaliação terá duração de até três horas e será composta por questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos do Ensino Médio. Os candidatos aprovados nesta fase participarão de entrevistas presenciais entre 10 de novembro e 3 de dezembro, na sede da Faculdade Sesi de Educação. O resultado final será divulgado em 8 de dezembro. A seleção é criteriosa e prioriza candidatos que demonstrem interesse real em seguir carreira no magistério.

Interessados devem acessar o site oficial da instituição para mais informações e realizar sua inscrição.

Cursos disponíveis

O vestibular oferece vagas em seis licenciaturas: Pedagogia, que é a novidade desta edição, Educação Física, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagem e Matemática. Todos os cursos são presenciais, em período integral, e combinam teoria e prática desde o início da graduação. Essa abordagem permite que os alunos compreendam melhor a realidade de suas comunidades e desenvolvam uma prática pedagógica significativa e contextualizada.

Diferenciais da formação