Região de Piracicaba tem 1,4 mil vagas; veja como se candidatar

A partir desta segunda-feira (18), Piracicaba e região oferecem quase 1,4 mil vagas de emprego. Os interessados devem se candidatar utilizando os serviços de apoio aos trabalhadores vinculados às prefeituras de cada cidade.
Há vagas em diversas áreas, como indústria, serviços e comércio, além de oportunidades de estágio e vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). Confira abaixo como se candidatar em cada cidade.
Piracicaba
A cidade de Piracicaba possui 42 vagas, disponíveis em 42 cargos. Para se candidatar, é necessário enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com, com o cargo de interesse no assunto. Também é preciso anexar no e-mail RG e CPF, além dos comprovantes exigidos pelo contratante. O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.
Veja as vagas disponíveis: Açougueiro (a), Agente comercial, Ajudante de obras, Ajudante de produção, Ajudante geral, Alimentador (a) de célula, Alimentador (a) de célula – PcD, Analista de PCP, Aprendiz - Assistente Administrativo (a), Aprendiz operacional, Armador (a), Atendente, Auxiliar de almoxarifado, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de mecânico, Auxiliar de perecíveis – açougue, Auxiliar de produção gráfica, Auxiliar geral, Consultor (a) técnico (a), Consultor (a) técnico (a) - instalador (a)/reparador (a) de redes e cabos telefônicos, Costureiro (a), Cumim, Lavador (a) de equipamentos industriais, Magarefe, Mecânico (a) – diesel, Mecânico (a) de máquinas pesadas, Motorista carreteiro (a), Oficial de manutenção (eletricista), Oficial de manutenção (encanador), Oficial de manutenção (pedreiro), Operador (a) de caixa/atedente, Operador (a) de motosserra, Operador (a) de retroescavadeira, Operador (a) de telemarketing, Pintor (a) de obras, Podador (a), Técnico (a) eletromecânico (a) júnior, Técnico (a) em manutenção elétrica, Telhadista, Torneiro (a) mecânico (a), Vendedor (a) e Vendedor (a) externo (a).
Cosmópolis
Quem está em busca de trabalho em Cosmópolis encontra no Centro de Referência ao Trabalhador (CRTC) diversas oportunidades: são 227 vagas distribuídas em 30 cargos. Além das opções locais, o órgão também divulga contratações abertas na Replan, em Paulínia. A lista completa está disponível no site do CRTC.
O interessado que já possui cadastro pode se candidatar enviando o currículo por e-mail para crtc@cosmopolis.sp.gov.br, colocando no assunto a vaga de interesse. Já quem ainda não tem registro precisa comparecer presencialmente à unidade, que fica na Rua Otto Herbest, nº 65, no Centro, levando os documentos originais: CPF, RG, título de eleitor, carteira de trabalho (digital ou impressa), comprovante de escolaridade, certificados de cursos e comprovante de endereço.
Limeira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira anunciou 10 vagas de emprego em diferentes funções, com oportunidades em áreas como comércio e indústria.
Os interessados devem realizar o cadastro no site do PAT, na seção “cadastro de currículos”. O atendimento presencial do posto acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Santa Bárbara d’Oeste
O Desenvolve Santa Bárbara d’Oeste disponibiliza nesta semana 1.105 vagas de emprego em 260 diferentes funções, contemplando desde candidatos alfabetizados até pessoas com ensino fundamental, médio, cursos técnicos, graduação e também oportunidades para pessoas com deficiência.
Os interessados podem se cadastrar de duas formas: presencialmente, na unidade que fica na Rua do Ósmio, nº 975, dentro do Villa Multimall, levando RG, CPF e Carteira de Trabalho; ou por e-mail, enviando currículo para empregos@santabarbara.sp.gov.br, junto com nome completo, CPF e RG, e informando a vaga desejada no assunto da mensagem.
O atendimento do PAT ocorre de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h, e a lista completa de cargos pode ser consultada no site oficial.
São Pedro
O PAT de São Pedro está com 15 vagas disponíveis em 15 diferentes ocupações. A relação completa pode ser conferida no site oficial.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer ao Poupatempo São Pedro, localizado na Avenida dos Imigrantes, nº 688, no bairro Vale do Sol, portando os seguintes documentos: RG e CPF ou CNH atualizada, Carteira de Trabalho, PIS ativo ou Cartão Cidadão, comprovante de endereço atualizado e currículo.
O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Também é possível obter informações pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br.