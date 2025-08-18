Região de Piracicaba tem 1,4 mil vagas; veja como se candidatar

A cidade de Piracicaba possui 42 vagas, disponíveis em 42 cargos. Para se candidatar, é necessário enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com, com o cargo de interesse no assunto. Também é preciso anexar no e-mail RG e CPF, além dos comprovantes exigidos pelo contratante. O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Há vagas em diversas áreas, como indústria, serviços e comércio, além de oportunidades de estágio e vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). Confira abaixo como se candidatar em cada cidade.

A partir desta segunda-feira (18), Piracicaba e região oferecem quase 1,4 mil vagas de emprego. Os interessados devem se candidatar utilizando os serviços de apoio aos trabalhadores vinculados às prefeituras de cada cidade.

Veja as vagas disponíveis: Açougueiro (a), Agente comercial, Ajudante de obras, Ajudante de produção, Ajudante geral, Alimentador (a) de célula, Alimentador (a) de célula – PcD, Analista de PCP, Aprendiz - Assistente Administrativo (a), Aprendiz operacional, Armador (a), Atendente, Auxiliar de almoxarifado, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de mecânico, Auxiliar de perecíveis – açougue, Auxiliar de produção gráfica, Auxiliar geral, Consultor (a) técnico (a), Consultor (a) técnico (a) - instalador (a)/reparador (a) de redes e cabos telefônicos, Costureiro (a), Cumim, Lavador (a) de equipamentos industriais, Magarefe, Mecânico (a) – diesel, Mecânico (a) de máquinas pesadas, Motorista carreteiro (a), Oficial de manutenção (eletricista), Oficial de manutenção (encanador), Oficial de manutenção (pedreiro), Operador (a) de caixa/atedente, Operador (a) de motosserra, Operador (a) de retroescavadeira, Operador (a) de telemarketing, Pintor (a) de obras, Podador (a), Técnico (a) eletromecânico (a) júnior, Técnico (a) em manutenção elétrica, Telhadista, Torneiro (a) mecânico (a), Vendedor (a) e Vendedor (a) externo (a).

Cosmópolis

Quem está em busca de trabalho em Cosmópolis encontra no Centro de Referência ao Trabalhador (CRTC) diversas oportunidades: são 227 vagas distribuídas em 30 cargos. Além das opções locais, o órgão também divulga contratações abertas na Replan, em Paulínia. A lista completa está disponível no site do CRTC.

O interessado que já possui cadastro pode se candidatar enviando o currículo por e-mail para crtc@cosmopolis.sp.gov.br, colocando no assunto a vaga de interesse. Já quem ainda não tem registro precisa comparecer presencialmente à unidade, que fica na Rua Otto Herbest, nº 65, no Centro, levando os documentos originais: CPF, RG, título de eleitor, carteira de trabalho (digital ou impressa), comprovante de escolaridade, certificados de cursos e comprovante de endereço.

Limeira