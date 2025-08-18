FUVEST abre inscrições nesta segunda-feira (18); veja como fazer

As inscrições para o vestibular Fuvest 2026, que seleciona candidatos para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), começam nesta segunda-feira (18) e seguem até 7 de outubro.

VEJA MAIS:

Como se inscrever

Uma novidade nesta edição é que os candidatos poderão escolher não apenas a cidade, mas também a escola onde realizarão a prova. A escolha do local seguirá a ordem de confirmação das inscrições, garantindo prioridade a quem se inscrever primeiro. Para efetuar a inscrição, é necessário ter em mãos: