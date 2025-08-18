FUVEST abre inscrições nesta segunda-feira (18); veja como fazer

As inscrições para o vestibular Fuvest 2026, que seleciona candidatos para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), começam nesta segunda-feira (18) e seguem até 7 de outubro.
Como se inscrever
Uma novidade nesta edição é que os candidatos poderão escolher não apenas a cidade, mas também a escola onde realizarão a prova. A escolha do local seguirá a ordem de confirmação das inscrições, garantindo prioridade a quem se inscrever primeiro. Para efetuar a inscrição, é necessário ter em mãos:
- CPF e documento de identidade com foto;
- Uma foto de rosto recente, sem acessórios ou filtros e com fundo liso;
- Um endereço de e-mail válido.
Passo a passo do cadastro
- Criação da conta: acesse o site da Fuvest, cadastre seu e-mail e senha. Essa conta será utilizada para acompanhar resultados;
- Informações pessoais: forneça seus dados e indique a modalidade da vaga (Ampla Concorrência, Escola Pública ou Pessoas Pretas, Pardas e Indígenas);
- Escolha de cursos: é possível selecionar de 1 a 4 cursos dentro da mesma carreira, exceto em Música, onde apenas um curso pode ser escolhido. Organize as opções por prioridade;
- Questionário socioeconômico: obrigatório para todos, ele orienta políticas de permanência e auxílio estudantil da USP. Informações falsas podem afetar pedidos de bolsas;
- Indicação do local da prova: entre 13 e 17 de outubro, os candidatos poderão escolher o local da prova conforme a posição no lote de inscrição, que será informada por e-mail no dia 10 de outubro.
Taxa de inscrição
O valor da inscrição é R$ 211. Candidatos que têm direito à redução de taxa pagarão R$ 105,50. O pagamento deve ser efetuado até 7 de outubro. A Fuvest alerta que não se responsabiliza por falhas em sistemas digitais ou de compensação bancária e não devolve valores pagos.
Guia oficial e preparação
A Fuvest disponibilizou um guia completo de inscrições, com calendário, orientações de matrícula e dicas para o dia da prova. O documento também antecipa o questionário socioeconômico, permitindo que os candidatos se preparem com antecedência. Mais informações podem ser acessadas diretamente no site oficial da Fuvest.