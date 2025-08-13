Programação do Festival de Jazz Manouche é divulgada; confira

A organização do 11º Festival de Jazz Manouche de Piracicaba divulgou a programação oficial da edição, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Engenho Central. O evento internacional reunirá músicos de diferentes continentes, como Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul. A entrada é gratuita, mas na sexta-feira (22), no palco interno, será necessário retirar os ingressos na bilheteria com 1 hora de antecedência.

José Fernando Seifarth, idealizador e organizador do festival, destaca a importância do evento, que anualmente reúne músicos de diferentes partes do mundo: "Nosso festival construiu uma bonita história, tornou-se extremamente respeitado entre músicos do estilo no Brasil e no exterior e foi muito bem acolhido pelo público piracicabano, o que levou o evento a ser incluído no calendário oficial do município. Entre os dias 22 e 24 de agosto, teremos mais uma vez músicos renomados e aclamados mundialmente, promovendo esse intercâmbio artístico que é marca do festival. A expectativa é a melhor possível".

O festival é viabilizado pela Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura), conta com patrocínio da Drogal e produção da Empório Produções. A realização é do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio da União e Reconstrução. O evento também recebe apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias de Cultura e Turismo.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (22) – Palco interno do Teatro Erotides de Campos