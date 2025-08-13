14 de agosto de 2025
EM PIRACICABA

Programação do Festival de Jazz Manouche é divulgada; confira

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Antonio Trivelin
Piracicaba vai se encher de amantes do Jazz Manouche durante três dias de shows.
A organização do 11º Festival de Jazz Manouche de Piracicaba divulgou a programação oficial da edição, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Engenho Central. O evento internacional reunirá músicos de diferentes continentes, como Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul. A entrada é gratuita, mas na sexta-feira (22), no palco interno, será necessário retirar os ingressos na bilheteria com 1 hora de antecedência.

VEJA MAIS:

Entre os grandes nomes confirmados estão Robin Nolan (Inglaterra), Denis Chang (Canadá), Django Sessions (Argentina), Pat Zakarian (Armênia/Kuwait), Bina Coquet (Brasil), Mash Strings (Japão), Hot Club International (Portugal), Hot Club de Piracicaba (Brasil), Victor Angeleas (Brasil) e Yan Cambiucci (Brasil).

José Fernando Seifarth, idealizador e organizador do festival, destaca a importância do evento, que anualmente reúne músicos de diferentes partes do mundo: "Nosso festival construiu uma bonita história, tornou-se extremamente respeitado entre músicos do estilo no Brasil e no exterior e foi muito bem acolhido pelo público piracicabano, o que levou o evento a ser incluído no calendário oficial do município. Entre os dias 22 e 24 de agosto, teremos mais uma vez músicos renomados e aclamados mundialmente, promovendo esse intercâmbio artístico que é marca do festival. A expectativa é a melhor possível".

O festival é viabilizado pela Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura), conta com patrocínio da Drogal e produção da Empório Produções. A realização é do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio da União e Reconstrução. O evento também recebe apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias de Cultura e Turismo.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (22) – Palco interno do Teatro Erotides de Campos

20h: Pat Zakarian (Armênia/Kuwait);

21h: Denis Chang (Canadá).

Observação: É necessário retirar os ingressos na bilheteria com 1 hora de antecedência.

Sábado (23) – Palco externo do Teatro Erotides de Campos

15h: Yan Cambiucci Trio (Brasil);

16h: Mash Strings (Japão);

17h: Hot Club International (Portugal);

18h: Robin Nolan (Inglaterra);

19h: Django Sessions (Argentina);

20h: Bina Coquet Trio (Brasil).

Domingo (24) – Palco externo do Teatro Erotides de Campos

10h às 12h: Hot Club de Piracicaba e Victor Angeleas;

• Eloy Porto Neto "in memoriam" Jam Session (Winicius Luiz e convidados).

Esquenta e Jam Sessions

No dia 20 de agosto (quarta-feira), às 20h, haverá um "esquenta" com o Hot Club International (Portugal), no Teatro da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba). A apresentação será beneficente à Casa do Bom Menino. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e serão vendidos no local 30 minutos antes, diretamente pelo pessoal da Casa do Bom Menino, com pagamento em dinheiro ou PIX.

Além disso, o festival contará com jam sessions em Piracicaba, com programação a ser confirmada e divulgada no Instagram oficial: @festivaljazzmanouchepiracicaba.

