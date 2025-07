Prefeitura faz programação especial para aniversário da cidade

As comemorações começam na sexta-feira, dia 1º/08, com o Ato Cívico na Pedra do Marco Inicial, no Engenho Central, às 9h. No mesmo dia, às 13h, acontece o 2º Varal Solidário do Fundo Social de Solidariedade, no Ginásio de Esportes da Vila Sonia. Às 14h, será inaugurado o Polo de Atendimento do Semae em Santa Terezinha. Ainda no dia 1º, às 19h, será aberta a exposição do 70º Salão de Belas Artes na Pinacoteca Miguel Dutra. Entre os dias 1, 2 e 3 de agosto, acontece o 7º Festival Gastronômico de Piracicaba – Comida de Rua, com funcionamento na sexta-feira das 17h às 22h30, no sábado das 11h às 22h e no domingo das 11h às 20h.

A Prefeitura de Piracicaba, em comemoração ao 258º aniversário da cidade, preparou uma programação especial com mais de 30 atrações que se estendem ao longo do mês de agosto. As atividades contemplam cultura, gastronomia, esporte, saúde e lazer, com atrações como exposições, festivais, eventos esportivos e gastronômicos e entrega de obras importantes para a cidade, entre outros.

No dia 16/08, a Orquestra Sinfônica de Piracicaba (OSP) realiza concerto no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. No dia 17/08, das 9h às 18h, ocorre o MovimentAr – Artesanato na Paulista, na Estação da Paulista. A Orquestra Piracicabana de Viola Caipira se apresenta no dia 24/08. De 27 a 31/08, o Engenho Central recebe o Festival Paulista de Circo. No dia 27/08, às 9h, será realizada a entrega das reformas de oito Unidades de Saúde da Família, com cerimônia na USF Cecap.

No dia 29/08, às 9h, está prevista a assinatura do contrato para a troca da rede de água em Santa Terezinha, no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central. A Orquestra Sinfônica volta a se apresentar nos dias 29 e 30/08, novamente no Teatro Losso Netto. Já no dia 30/08, às 6h, acontece o Caipirandando, com saída do Parque da Rua do Porto e percurso por pontos turísticos da cidade. Às 9h do mesmo dia, será entregue a reforma do Ginásio do Jaraguá e realizada a solenidade de entrega das matrículas de terrenos regularizados pela Prefeitura. Encerrando a programação, o 52º Salão Internacional de Humor de Piracicaba será aberto às 19h do dia 30/08, no Engenho Central.

SERVIÇO

As comemorações pelos 258 anos de Piracicaba contam com uma extensa programação gratuita, que inclui exposições, shows, ações sociais, eventos esportivos e culturais, além de entregas de obras e serviços públicos. As atividades ocorrem durante todo o mês de agosto, em diversos pontos da cidade. Clique aqui para ver a programação completa.