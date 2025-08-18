Roteiro turístico no Cemitério da Saudade será no domingo (24)

A realização é da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Turismo, Cultura e Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, em parceria com o grupo criativo Patrimônios da Saudade. As inscrições para participação serão abertas em breve, com limitação de 80 pessoas. O roteiro integra a programação de aniversário da cidade, que pode ser vista na íntegra no link .

Figuras folclóricas e pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Piracicaba serão destaque na próxima edição do roteiro turístico gratuito no Cemitério da Saudade, que acontece no domingo (24), desta vez no período da manhã, das 9h às 11h. O evento, denominado Patrimônios da Saudade – Especial 258 anos de Piracicaba, será conduzido por historiadores e guia de turismo, com participação especial de atores da Cia. Metamorfose de Teatro.

Durante a visita, o público poderá ouvir sobre a vida e curiosidades a respeito de figuras como Marina Tricânico, poetisa piracicabana autora do hino da Polícia Militar Feminina do Estado de São Paulo; Thales Castanho de Andrade, pioneiro na literatura infanto-juvenil brasileira, e Erotides de Campos, compositor e professor que tem em sua sepultura uma máscara mortuária, um elemento único no cemitério; além de Nhô Lica, o colecionador de pedras, o médico Alfredo Cardoso, entre outros.

“Há várias edições, o roteiro estava acontecendo no período noturno, porque é quando não há sepultamentos, mas também recebemos mensagens de pessoas pedindo um roteiro matutino, então, respeitando o espaço, vamos atender a este pedido, porque nosso intuito é levar cada vez mais história, arte cemiterial e educação patrimonial para as pessoas”, explicou a titular da Secretaria Municipal de Turismo, Clarissa Quiararia.

No roteiro, as informações serão compartilhadas pelos historiadores Paulo Renato Tot Pinto e Maurício Beraldo, autores do livro Somos Todos Iguais, lançado em 2022, que compila dados e faz um resgate histórico sobre o Cemitério da Saudade, que foi inaugurado oficialmente em 2 de dezembro de 1872. A condução será feita pelo guia de turismo Otacilio Júnior e haverá participação especial dos atores Daniela Tonin, Larissa Lorenz, Felipe Yubai, Gabriel Monndini, Matteus Cobra, Vicente Mateus e Washington Poppi, da Cia. Metamorfose de Teatro, que é coordenada por Poppi.