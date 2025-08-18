18 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Cesta básica: veja o calendário de entrega feito pela Prefeitura

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo JP
Entrega de cestas básicas a servidores de Piracicaba começa nesta quinta, com retirada em drive-thru e entrega domiciliar.
Entrega de cestas básicas a servidores de Piracicaba começa nesta quinta, com retirada em drive-thru e entrega domiciliar.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Governo, definiu o calendário de entrega das cestas básicas aos servidores no mês de agosto. A entrega tem início nesta quinta-feira (21) e segue até dia 6 de setembro.

VEJA MAIS:

A retirada deverá ser feita no posto drive-thru da empresa Nutricesta, que voltou a ser a responsável pelo fornecimento das cestas básicas, localizado na Rua José Pinto de Almeida, nº 1.634, no Centro, e somente será realizada mediante apresentação do cartão. Os dias e horários para a retirada são de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Os servidores inativos e pensionistas que residem no estado de São Paulo receberão suas cestas em casa, entre os dias 21 a 06/09. Os aposentados e pensionistas que, eventualmente, não receberem a cesta em suas casas, poderão retirar nos dias 08, 09 e 10/09.

A entrega domiciliar foi implantada com o objetivo de facilitar o acesso dos servidores aposentados e pensionistas ao recebimento, solucionando problemas de logística e garantindo mais comodidade, respeito e dignidade a eles, além de tornar todo o processo mais eficiente.

Confira o calendário com as datas abaixo:

  • 21/08 a 06/09 – Todos os servidores ativos e entrega domiciliar aos inativos;
  • 08 ,09 e 10/09 - Aposentados e pensionistas que, eventualmente, não receberam em suas casas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários