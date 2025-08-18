Cesta básica: veja o calendário de entrega feito pela Prefeitura

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Governo, definiu o calendário de entrega das cestas básicas aos servidores no mês de agosto. A entrega tem início nesta quinta-feira (21) e segue até dia 6 de setembro.
A retirada deverá ser feita no posto drive-thru da empresa Nutricesta, que voltou a ser a responsável pelo fornecimento das cestas básicas, localizado na Rua José Pinto de Almeida, nº 1.634, no Centro, e somente será realizada mediante apresentação do cartão. Os dias e horários para a retirada são de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.
Os servidores inativos e pensionistas que residem no estado de São Paulo receberão suas cestas em casa, entre os dias 21 a 06/09. Os aposentados e pensionistas que, eventualmente, não receberem a cesta em suas casas, poderão retirar nos dias 08, 09 e 10/09.
A entrega domiciliar foi implantada com o objetivo de facilitar o acesso dos servidores aposentados e pensionistas ao recebimento, solucionando problemas de logística e garantindo mais comodidade, respeito e dignidade a eles, além de tornar todo o processo mais eficiente.
Confira o calendário com as datas abaixo:
- 21/08 a 06/09 – Todos os servidores ativos e entrega domiciliar aos inativos;
- 08 ,09 e 10/09 - Aposentados e pensionistas que, eventualmente, não receberam em suas casas.