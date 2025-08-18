Cesta básica: veja o calendário de entrega feito pela Prefeitura

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Governo, definiu o calendário de entrega das cestas básicas aos servidores no mês de agosto. A entrega tem início nesta quinta-feira (21) e segue até dia 6 de setembro.

A retirada deverá ser feita no posto drive-thru da empresa Nutricesta, que voltou a ser a responsável pelo fornecimento das cestas básicas, localizado na Rua José Pinto de Almeida, nº 1.634, no Centro, e somente será realizada mediante apresentação do cartão. Os dias e horários para a retirada são de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.