A Polícia Civil de Piracicaba, com o apoio da Guarda Civil e da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), desmantelou na manhã desta segunda-feira (15), um esquema criminoso de estelionato no conhecido e movimentado Centro Automotivo "Pneu", localizado no Bairro Paulista em Piracicaba. O local, que atraía clientes com falsas promessas de serviços gratuitos, foi alvo de uma grande operação policial denominada "Rodas da Fraude".
De acordo com a investigação, o centro automotivo oferecia promoções de "troca de pneus com alinhamento e balanceamento gratuitos", mas após o veículo ser entregue, os funcionários causavam ou simulavam danos em peças essenciais, como a barra de direção e a caixa de direção. O golpe ficava evidente quando os orçamentos, que inicialmente variavam entre R$ 1.500 e R$ 2.000, eram inflacionados para cifras absurdas, entre R$ 10.000 e R$ 20.000.
Mulheres, idosos e pessoas sem conhecimento técnico eram as principais vítimas. Elas eram intimidadas com relatos falsos sobre a segurança de seus veículos, forçando-as a aceitar os serviços e pagar valores exorbitantes. Perícias técnicas confirmaram que muitas das alegações eram fraudulentas e que os serviços eram desnecessários ou sequer realizados.
Durante a operação, os policiais apreenderam quatro aparelhos celulares, três CPUs e um pacote de latas de tinta preta, que estavam sendo usados para disfarçar os danos nos veículos. A Polícia Técnico-Científica também coletou documentos, tabelas de preços e peças de estoque para análise.
Os responsáveis pelo centro automotivo, um gerente, um consultor e dois mecânicos, foram identificados e indiciados por estelionato, crimes contra o consumidor e associação criminosa.
A Polícia Civil alerta: "Se você for vítima de um golpe como esse, procure imediatamente uma delegacia. A fraude contra o consumidor será sempre combatida com rigor".
A operação, que visa proteger os direitos do consumidor e coibir fraudes, reafirma o compromisso da Polícia Civil em garantir a segurança econômica da população. A investigação continua e novas diligências podem ser realizadas para identificar outras vítimas ou envolvidos no esquema.
A ação serve de alerta para que outros estabelecimentos "reflitam" antes de cometer está prática com clientes que são leigos em mecânica e suspensão.