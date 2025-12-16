A Polícia Civil de Piracicaba, com o apoio da Guarda Civil e da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), desmantelou na manhã desta segunda-feira (15), um esquema criminoso de estelionato no conhecido e movimentado Centro Automotivo "Pneu", localizado no Bairro Paulista em Piracicaba. O local, que atraía clientes com falsas promessas de serviços gratuitos, foi alvo de uma grande operação policial denominada "Rodas da Fraude".

LEIA MAIS

De acordo com a investigação, o centro automotivo oferecia promoções de "troca de pneus com alinhamento e balanceamento gratuitos", mas após o veículo ser entregue, os funcionários causavam ou simulavam danos em peças essenciais, como a barra de direção e a caixa de direção. O golpe ficava evidente quando os orçamentos, que inicialmente variavam entre R$ 1.500 e R$ 2.000, eram inflacionados para cifras absurdas, entre R$ 10.000 e R$ 20.000.