Cesta Básica tem aumento em Piracicaba e acende alerta

O custo da cesta básica em Piracicaba registrou um aumento de 1,47% em junho de 2025 na comparação com maio, passando a custar R$ 1.476,34. Isso significa que a população gastou R$ 21,43 a mais para adquirir os itens essenciais, segundo dados do Índice de Cesta Básica de Piracicaba (ICB-Esalq/Fealq), realizado pelo Geedes e Gephac.

Em contrapartida, houve quedas significativas nos preços de alguns produtos. A batata teve uma redução de 11,49%, a salsicha avulsa caiu 11,12%, e o biscoito maisena registrou baixa de 9,01%.

A queda no preço da batata é atribuída à ampla oferta do tubérculo no mercado, impulsionada pelo pico da colheita da safra das secas nas principais regiões produtoras, conforme pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq/USP).

Já a cebola apresentou uma queda expressiva de 36,4% em um ano, com o quilo despencando de R$ 8,26 para R$ 5,25. O Cepea explica que essa redução se deve ao início da colheita da safra de 2025, que começou a elevar a disponibilidade do produto em maio, com a tendência de novas quedas nos próximos meses à medida que a colheita avance.

Higiene pessoal e limpeza