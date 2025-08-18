Ações PRIO3 caem 6% após ANP interditar plataforma FPSO Peregrino

As ações da PRIO (PRIO3) registraram forte queda nesta segunda-feira (18), após a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) determinar a interdição da plataforma flutuante Peregrino, atualmente operada pela Equinor. Por volta das 10h35, os papéis recuavam 6,20%, sendo negociados a R$ 36,41.

VEJA MAIS:

A agência solicitou melhorias específicas na operação da FPSO, incluindo ajustes na documentação de gestão e avaliação de riscos, além de adequações no sistema de dilúvio. A PRIO informou que a Equinor já iniciou as correções, que devem ser concluídas em um prazo estimado de três a seis semanas.