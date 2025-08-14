Raízen despenca após prejuízo bilionário; entenda

A Raízen, maior produtora global de açúcar e etanol, teve um prejuízo de R$ 1,8 bilhão no primeiro trimestre da safra 2025/26 e viu suas ações despencarem nesta quinta-feira (14). Ao longo do dia, a queda passou de 15%, levando os papéis à mínima histórica. Por volta das 10h23, as ações eram negociadas a R$ 1,04, acumulando desvalorização superior a 40% desde janeiro.

Saiba Mais:

O resultado reverte o lucro de R$ 1,1 bilhão obtido no mesmo período da safra anterior e veio acompanhado de um salto na dívida líquida, que avançou de R$ 31,6 bilhões para R$ 49,2 bilhões em 12 meses.

Segundo a companhia, o desempenho foi afetado pelo aumento das despesas financeiras, pela piora nas condições climáticas, por perdas em estoques na distribuição de combustíveis e por uma parada de manutenção mais longa que o esperado na Argentina.