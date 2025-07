Raízen fecha usina e demite 2 mil; sindicato garante direitos

Entendimento entre Sindicato e Raízen assegura apoio a trabalhadores

Após o anúncio da suspensão das atividades da Usina Santa Elisa, em Sertãozinho (SP), a Raízen firmou um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar, da Alimentação e Afins de Sertãozinho e Região para garantir a proteção dos direitos trabalhistas dos cerca de 2.000 funcionários demitidos. A negociação ocorreu na quarta-feira, 16 de julho de 2025, um dia após a divulgação do encerramento das operações da unidade.

A paralisação da usina atinge não apenas Sertãozinho, mas também os municípios vizinhos de Pontal, Barrinha e Pitangueiras, totalizando um contingente significativo de profissionais afetados — cerca de 60% deles representados pelo sindicato local.

Benefícios mantidos após desligamento