O calendário de 2026 desponta como um ponto de virada para quem trabalha com carteira assinada no Brasil. Um conjunto de medidas — algumas já com data para entrar em vigor, outras ainda em discussão — promete alterar desde a duração da jornada semanal até a forma como o FGTS é fiscalizado, passando por salário mínimo, trabalho aos domingos, feriados e novas obrigações das empresas em relação à saúde mental.

VEJA MAIS:

Embora nem todas as mudanças estejam definitivamente consolidadas, o próximo ano concentra a implementação de normas já editadas, a consolidação de sistemas digitais e o amadurecimento de debates que se arrastam há anos. Na prática, isso cria um cenário de transição que impacta tanto a rotina dos trabalhadores quanto os procedimentos internos das empresas.

Transformações regulatórias e fiscalização mais tecnológica