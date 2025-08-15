R$1,6 milhões: SEMAE inicia obras na ETA Anhumas; o que vai mudar

A ETL será responsável por tratar o lodo residual dos processos de decantação e filtração da água. Através de processos de desaguamento, acondicionamento e remoção, a estação pretende diminuir o impacto ambiental. A água recuperada nesse tratamento será reutilizada, o que ajudará a reduzir o desperdício.

A Prefeitura de Piracicaba e o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) deram início às obras da nova Estação de Tratamento de Lodo (ETL) na Estação de Tratamento de Água (ETA) Anhumas. Com um investimento de R$ 1.612.000,00 e previsão de conclusão em seis meses, a estrutura busca modernizar o saneamento e aumentar a sustentabilidade na cidade.

O projeto inclui tecnologia moderna, com destaque para um tanque equalizador, um sistema de bags verticais e uma estação elevatória para a água recuperada. A capacidade da nova estação será o dobro da atual ETA Anhumas, garantindo maior eficiência e segurança ambiental.

Segundo o presidente do Semae, Ronald Pereira, a ETA Anhumas não possuía um sistema de tratamento de lodo. Ele ressaltou que, com a nova estação, as perdas de água serão reduzidas em cerca de um milhão de litros. "Além de obtermos uma licença ambiental fundamental para a cidade, essa iniciativa reforça o compromisso do Semae e da Prefeitura com a gestão sustentável dos recursos hídricos e a preservação do meio ambiente", afirmou.

Entenda a obra

A Estação de Tratamento de Lodo (ETL) é uma unidade que recebe o lodo gerado durante o tratamento da água. O objetivo é remover o excesso de água desse resíduo para que ele possa ser descartado de forma mais segura e com menor impacto ambiental. No processo, a água extraída do lodo é devolvida ao sistema de tratamento, otimizando o uso dos recursos hídricos.