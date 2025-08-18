Está chegando! Festa da Mandioca de Artemis será no fim de semana

A programação reúne gastronomia à base de mandioca, cervejas artesanais, produtos orgânicos e agroecológicos, além de espaço para artesanato e atrações artísticas. O cardápio inclui pratos doces e salgados preparados com o ingrediente típico, como escondidinho, mandioca frita, coxinha com diferentes recheios, sorvete, brigadeiro e bolo de mandioca. Também serão oferecidos cuscuz, cachorro-quente e churros.

A 19ª edição da Festa da Mandioca de Artemis já tem data marcada. O tradicional evento acontece na sexta (22) e no sábado (23), das 19h às 0h, e no domingo (24), das 12h às 18h, na antiga estação de trem da Praça João Alfredo, localizada na rua Elvira Pereira Chinelato, em Artemis, bairro rural de Piracicaba.

O lançamento oficial da festa ocorreu na última terça-feira (12), na própria estação de trem, com a presença de autoridades municipais, estaduais e representantes da comunidade. A organização é da Uni-Artemis (Associação União para Desenvolvimento Sustentável do Distrito de Artemis), com apoio da Prefeitura de Piracicaba.

“Já são quase 20 edições da festa. Isso evidencia o poder da tradição do evento, valorizando esse alimento, unindo a comunidade e trazendo piracicabanos de outras regiões da cidade e também visitantes de outros municípios para aproveitar os dias da festividade. Como representante do poder público municipal, junto dos outros secretários, ficamos muito felizes em poder apoiar a Festa da Mandioca, colaborando com a estrutura para que todos que comparecerem tenham uma experiência memorável”, afirmou a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia.

Também participaram do lançamento os secretários municipais Carlos Beltrame (Cultura), Luciano Celêncio (Obras) e Maurício Perissinoto (Agricultura e Abastecimento); a secretária-executiva de Administração, Miriam Melo; o procurador-geral do município, Marcelo Maroun; o vereador Josef Borges; o deputado estadual Alex Madureira e a presidente da Uni-Artemis, Márcia Cardoso.

SERVIÇO