Mulher confia em mudança do parceiro e é espancada em Piracicaba

Uma mulher foi vítima de violência doméstica nesta sexta-feira (15) em Piracicaba, e seu companheiro acabou preso em flagrante. A ação foi atendida pela Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil, após a vítima pedir ajuda pelo telefone 153.
Segundo relato, o casal havia se reconciliado após o fim de uma medida protetiva, mas o homem voltou a consumir bebidas alcoólicas e cocaína nos últimos meses, tornando-se agressivo. A vítima contou que decidiu se separar e pediu que ele deixasse a casa, mas o pedido não foi atendido.
Entre o período da manhã e início da tarde, ela foi agredida com socos e chutes. Em um dos episódios, após questionar sobre dinheiro da parcela de uma televisão, recebeu um murro nas costelas e um chute na perna. A filha da vítima presenciou parte da violência.
Mesmo machucada, a mulher não quis atendimento médico. O suspeito foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a prisão em flagrante foi confirmada. Ele não resistiu à abordagem policial.
Um boletim de ocorrência foi registrado.