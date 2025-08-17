18 de agosto de 2025
Mulher confia em mudança do parceiro e é espancada em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação GCM
O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher pela GCM.
O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher pela GCM.

Uma mulher foi vítima de violência doméstica nesta sexta-feira (15) em Piracicaba, e seu companheiro acabou preso em flagrante. A ação foi atendida pela Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil, após a vítima pedir ajuda pelo telefone 153.

Segundo relato, o casal havia se reconciliado após o fim de uma medida protetiva, mas o homem voltou a consumir bebidas alcoólicas e cocaína nos últimos meses, tornando-se agressivo. A vítima contou que decidiu se separar e pediu que ele deixasse a casa, mas o pedido não foi atendido.

Entre o período da manhã e início da tarde, ela foi agredida com socos e chutes. Em um dos episódios, após questionar sobre dinheiro da parcela de uma televisão, recebeu um murro nas costelas e um chute na perna. A filha da vítima presenciou parte da violência.

Mesmo machucada, a mulher não quis atendimento médico. O suspeito foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a prisão em flagrante foi confirmada. Ele não resistiu à abordagem policial.

Um boletim de ocorrência foi registrado.

