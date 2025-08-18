Salãozinho de Humor apresenta 126 trabalhos de jovens artistas

A versão infantojuvenil do Salão Internacional de Humor de Piracicaba chega à sua 23ª edição e exibirá 126 obras produzidas por crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, entre desenhos e esculturas. A abertura será no sábado (30), às 19h, durante a cerimônia do 52º Salão Internacional de Humor de Piracicaba (SIHP), no Teatro Erotides de Campos. A mostra poderá ser visitada até 02/11, no Armazém 14 do Parque do Engenho Central, com entrada gratuita.

Neste ano, o júri responsável pela seleção e premiação contou com Mariana Benatti, mestre em Arte e Educação pela Unesp, e Sérgio Moreira da Silva, professor, ilustrador e fundador da Grafitt Cursos de Desenho. Ao todo, foram recebidas 2.567 inscrições, enviadas por escolas, instituições de ensino artístico e também por familiares, vindas de 19 municípios do país.

As criações foram divididas em duas faixas etárias: de 7 a 10 anos e de 11 a 14 anos. Entre os trabalhos escolhidos, 96 pertencem ao grupo mais velho, incluindo 26 esculturas. Já entre as crianças de 7 a 10 anos, foram selecionados 30 trabalhos, sendo quatro esculturas. No total, a exposição reunirá 31 esculturas.