Salãozinho de Humor apresenta 126 trabalhos de jovens artistas

A versão infantojuvenil do Salão Internacional de Humor de Piracicaba chega à sua 23ª edição e exibirá 126 obras produzidas por crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, entre desenhos e esculturas. A abertura será no sábado (30), às 19h, durante a cerimônia do 52º Salão Internacional de Humor de Piracicaba (SIHP), no Teatro Erotides de Campos. A mostra poderá ser visitada até 02/11, no Armazém 14 do Parque do Engenho Central, com entrada gratuita.
VEJA MAIS:
- Está chegando! Festa da Mandioca de Artemis será no fim de semana
- Salão de Humor terá 384 obras de 22 países; Confira
- Veja a programação da semana no cinema de Piracicaba
Neste ano, o júri responsável pela seleção e premiação contou com Mariana Benatti, mestre em Arte e Educação pela Unesp, e Sérgio Moreira da Silva, professor, ilustrador e fundador da Grafitt Cursos de Desenho. Ao todo, foram recebidas 2.567 inscrições, enviadas por escolas, instituições de ensino artístico e também por familiares, vindas de 19 municípios do país.
As criações foram divididas em duas faixas etárias: de 7 a 10 anos e de 11 a 14 anos. Entre os trabalhos escolhidos, 96 pertencem ao grupo mais velho, incluindo 26 esculturas. Já entre as crianças de 7 a 10 anos, foram selecionados 30 trabalhos, sendo quatro esculturas. No total, a exposição reunirá 31 esculturas.
De acordo com Sérgio Moreira, a variedade de técnicas e o nível técnico surpreenderam. “As esculturas mostraram muito domínio e criatividade. Já nos desenhos, apareceram técnicas como pontilhismo, aquarela e grafite, evidenciando dedicação e aprendizado dos participantes”, avaliou. Mariana Benatti destacou o envolvimento das escolas no processo. “Foi bonito ver o empenho das instituições em inscrever seus alunos. As crianças trabalharam temas atuais com humor inteligente, senso crítico e criatividade, usando trocadilhos, críticas e piadas bem construídas”, afirmou. As produções exploraram diferentes linguagens, abordando assuntos como meio ambiente — em sintonia com o tema central do 52º SIHP —, além de tecnologia, uso de celulares, esportes e questões sociais.
Para Junior Kadeshi, coordenador do Salão Internacional de Humor, o Salãozinho cumpre um papel essencial. “É um espaço que incentiva desde cedo a expressão artística, o pensamento reflexivo e a criatividade. Esses jovens trazem olhares críticos e atuais, e isso molda o futuro do humor”, ressaltou.
O cartaz oficial desta edição foi elaborado por Pedro Ribas, artista de Vinhedo premiado em anos anteriores. “Nunca tinha feito um cartaz para um evento e fiquei muito feliz. Quis propor algo diferente do que já foi criado para o Salão”, comentou.
A cerimônia de premiação está marcada para o Dia das Crianças, 12/10, no Armazém 14, em horário a ser confirmado. Além do anúncio dos vencedores, haverá entrega de lembranças e brindes, reunindo artistas, familiares e visitantes em uma celebração da criatividade dos jovens.
HISTÓRICO
O Salãozinho de Humor nasceu em 2002, como parte da programação do 30º Salão Internacional de Humor, com o objetivo de incentivar a produção artística desde cedo, estimular o senso crítico e valorizar o olhar criativo sobre o cotidiano. Desde então, consolidou-se como um espaço de descoberta de novos talentos, revelando artistas que muitas vezes seguem carreira nas artes visuais.
SERVIÇO
O 23º Salãozinho de Humor de Piracicaba acontece no Armazém 14 do Parque do Engenho Central (avenida Maurice Allain, 454 – Vila Rezende). A abertura será no sábado, 30/08, às 19h, logo após a cerimônia no Teatro Erotides de Campos. A exposição poderá ser visitada de 31/08 a 02/11, sempre de quarta a domingo, das 9h às 17h. A premiação está marcada para o Dia das Crianças, 12/10, também no Armazém 14, em horário ainda a ser definido. A entrada é gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3412-3771 ou (19) 3412-3773.