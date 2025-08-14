Veja a programação da semana no cinema de Piracicaba

Esta semana, a comédia Corra que a Polícia Vem Aí! chega às telonas com Frank Drebin Jr. tentando salvar o mundo em mais uma sequência cheia de trapalhadas. Para os fãs de suspense, Juntos leva um casal a enfrentar forças sombrias que colocam seu relacionamento à prova. E a diversão continua com Os Caras Malvados 2, em que os animais criminosos tentam se reformar, mas acabam envolvidos em um último trabalho arriscado. Confira também os filmes que seguem em cartaz. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
CORRA QUE A POLÍCIA VEM AÍ!
Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) assume o comando da polícia e usa suas habilidades únicas para salvar o mundo nesta sequência da clássica comédia americana.
JUNTOS
Um casal disfuncional enfrenta forças sobrenaturais que ameaçam seu relacionamento, levando-os a confrontar um horror maior do que uma simples separação.
OS CARAS MALVADOS 2
Um grupo de animais criminosos tenta se tornar cidadão modelo, mas é forçado a retomar o crime quando bandidas perigosas exigem que realizem um último serviço.
SEGUEM EM CARTAZ
UMA SEXTA-FEIRA MAIS LOUCA AINDA!
Anos após trocarem de corpo, Anna e Tess enfrentam uma nova virada: agora mãe e avó, elas voltam a lidar com uma crise de identidade.
A HORA DO MAL
Dezessete crianças desaparecem misteriosamente da mesma turma durante a madrugada, sem sinais de sequestro. Enquanto a cidade busca respostas, o clima é de tensão e mistério.
QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS
Quatro astronautas ganham superpoderes após serem atingidos por raios cósmicos em uma missão.
THIAGO & ISIS E OS BIOMAS DO BRASIL
O documentário acompanha Thiago, Ísis e o ambientalista João Amorim em uma viagem pelos biomas brasileiros, explorando suas histórias e a importância da preservação, com música e ilustrações lúdicas.
SMURFS
Após o sequestro do Papai Smurf, Smurfette lidera uma missão de resgate no mundo real, enfrentando bruxos e contando com a ajuda de novos aliados para salvar sua vila.
SUPERMAN
Criado por James Gunn, o novo filme mostra Superman dividido entre sua origem kryptoniana e sua criação como Clark Kent, enquanto enfrenta ameaças e tenta manter seus ideais em um mundo em crise.
JURASSIC WORLD: RECOMEÇO
Uma equipe parte em missão para coletar DNA de criaturas colossais e criar um medicamento, enfrentando perigos em um mundo selvagem.
AMORES MATERIALISTAS
Lucy, uma casamenteira, se vê dividida entre um amor do passado e um novo romance com um milionário.
APAIXONADA
Beatriz (Giovanna Antonelli), aos 40 anos, enfrenta uma crise pessoal e embarca em uma jornada de autoconhecimento e redescoberta das paixões da vida.
ARCA DE NOÉ
Dois ratinhos talentosos, Vini e Tom, precisam entrar secretamente na Arca de Noé durante uma grande inundação, vivendo aventuras cheias de música, amizade e coragem.