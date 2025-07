Salão de Humor terá 384 obras de 22 países; Confira

A jornalista Laís Duarte, estreante no júri, se emocionou com a força das obras. “Analisar as obras foi perceber como os cenários de emergência climática estão presentes no cotidiano de pessoas em todo Brasil e no mundo. Sempre quem mais perde é quem menos tem, e esse abismo de desigualdade está refletido em muitas das obras. Acredito que o papel da arte é despertar conhecimento e indignação, semear empatia e desejo de mudança, e as obras inscritas no Salão promovem exatamente isso.”

Já a piracicabana Adriana Passari celebrou o processo coletivo de curadoria. “Foi muito enriquecedor participar da escolha das obras ao lado de pessoas com visões tão diferentes. Isso contribuiu diretamente para a diversidade das expressões artísticas que veremos no Salão. Discutimos os temas das obras, o reflexo do mundo atual e fizemos tudo isso em um ambiente de muita troca, respeito e, claro, bom humor. Cada jurado contribuiu com seu olhar, ajudando a manter viva a essência do Salão: dar voz a todas as vozes.”

O coordenador do Salão e presidente do júri, Junior Kadeshi, destacou a pluralidade da mostra. “A seleção deste ano revelou um leque de olhares que, com inteligência e ironia, traduzem as questões do nosso tempo. As obras passearam do humor leve ao mais ácido, com críticas profundas sobre guerra, repressão, desigualdade e meio ambiente. Donald Trump apareceu em diversas sátiras, e Ney Matogrosso foi um dos personagens mais retratados. São obras que nos fazem rir, mas também nos levam a refletir sobre os desafios que continuam marcando o mundo.”