Orquestra de Câmera Miller realiza concerto em Piracicaba

A Orquestra de Câmera Miller realizou um concerto na tarde de sábado (16), no Salão Nobre da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba.
Sob a direção artística da maestrina Gretchen Miller, o grupo reuniu músicos amadores e profissionais em uma formação auto-gerida, que promove apresentações regularmente. Os ensaios foram realizados na Sociedade Filarmônica Lyra, em São Paulo, e o repertório contemplou obras da música clássica e contemporânea.
A orquestra contou com a participação de profissionais de diferentes áreas de atuação, entre eles promotores de justiça, cientistas com reconhecimento internacional, neurocientistas, professores de astrofísica e musicoterapeutas, todos integrados pela prática musical.
O evento foi promovido pela Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx) e pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária (SVCEx) da Esalq, com apoio do Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas (PECEGE).