Orquestra de Câmera Miller realiza concerto em Piracicaba

A Orquestra de Câmera Miller realizou um concerto na tarde de sábado (16), no Salão Nobre da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba.

Sob a direção artística da maestrina Gretchen Miller, o grupo reuniu músicos amadores e profissionais em uma formação auto-gerida, que promove apresentações regularmente. Os ensaios foram realizados na Sociedade Filarmônica Lyra, em São Paulo, e o repertório contemplou obras da música clássica e contemporânea.