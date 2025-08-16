Proteção Animal: Prefeitura tem quase 100 animais para adoção  

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, informou ao JP que, atualmente, existem na Divisão de Proteção Animal o total de 90 animais disponíveis para adoção, sendo 50 cães e 40 gatos.

Para conhecer os animais e iniciar o processo de adoção, é necessário entrar em contato com a Divisão de Proteção Animal pelo telefone (19) 3434-3888 (WhatsApp) e agendar uma visita.

Depois, o interessado em adotar passa por uma avaliação, para garantir que cada pet (cão ou gato) seja encaminhado para um ambiente saudável, promovendo a posse responsável. Somente maiores de 18 anos podem adotar.