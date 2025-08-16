Proteção Animal: Prefeitura tem quase 100 animais para adoção  

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, informou ao JP que, atualmente, existem na Divisão de Proteção Animal o total de 90 animais disponíveis para adoção, sendo 50 cães e 40 gatos.
Para conhecer os animais e iniciar o processo de adoção, é necessário entrar em contato com a Divisão de Proteção Animal pelo telefone (19) 3434-3888 (WhatsApp) e agendar uma visita.
Depois, o interessado em adotar passa por uma avaliação, para garantir que cada pet (cão ou gato) seja encaminhado para um ambiente saudável, promovendo a posse responsável. Somente maiores de 18 anos podem adotar.
Além da prefeitura, há inúmeras ONGs na cidade e região que atuam na causa animal. A Equipe Gatos de Rua é uma dessas entidades. Atuando desde 2013 em Piracicaba, essa ONG tem atualmente por volta de 80 animais sob a sua tutela.
“Eles vêm todos da rua, alguns casos abandono, ou maus tratos, muitos vêm doentes, necessitando de cirurgias, tratamentos”, diz a assessora parlamentar Paola Simonaggio, que é uma das idealizadoras do “Gatos de Rua”.
Ela disse que o trabalho segue graças às ações que fazem para levantar recursos. “Arcamos os custos com nossos bazares, que são realizados a cada dois meses, no Teatro São José no Centro. Todos os itens do bazar são doações que recebemos da população”, conta.
A ONG, que tem parceria com a Prefeitura, retira gatos do canil e leva para a loja Petz, onde ficam para adoção. “Eu faço toda triagem dos pretendentes e vejo se as pessoas são aptas ou não para a adoção. Estudo caso a caso, tentando encaixar o animal que mais vai se adaptar com a família”, explica Paola.
Ela contou que o perfil preferido daqueles que adotam é de gatos mansos e de olhos claros. “O pessoal está adotando muito pelo comportamento dos animais, mas ainda tem a preferência por gatos claros e olhos claros; mas os pretos e rajados também estão sendo muito bem adotados”, lembra.
SERVIÇO
A Divisão de Proteção Animal fica localizado na rua dos Mandis, s/n, bairro Jupiá. Para agendar uma visita, é só ligar no número: (19) 3434-3888. Já o contato com a equipe Gatos de Rua é: @equipegatosderua no Instagram, onde há fotos com a descrição de cada animal. A partir disso, o pretendente inicia o processo de adoção.