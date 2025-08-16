Um em cada quatro pacientes não comparece às consultas

O absenteísmo – situação que se dá quando o paciente falta à consulta e não avisa com antecedência - é um sério problema que afeta atualmente a saúde pública de Piracicaba. Na Atenção Básica, por exemplo, um em cada quatro pacientes não compareceu às consultas nos primeiros sete meses deste ano. Já na Atenção Secundária, quase 20% dos que marcaram a consulta simplesmente faltaram ao compromisso.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, somente no período de janeiro a julho de 2025, foram oferecidas 231.985 consultas na Atenção Básica, com 62.239 faltas (26,82%). Já na Atenção Secundária (Especialidades), foram oferecidas 166.640 consultas, com 33.140 faltas (19,88%).
Os dados preocupam muito a Pasta, que vem fazendo algumas ações para diminuir esses índices. O maior problema, de acordo com o secretário de Saúde, Sergio Pacheco, é que as faltas acabam tirando a vaga de outras pessoas. O ideal, segundo o secretário, é o aviso prévio para que as consultas sejam reagendadas a tempo para beneficiar outros pacientes.
“O absenteísmo é um dos maiores desafios que temos. Temos buscado ferramentas e tomado ações para reduzir esse número, como campanhas de conscientização e melhorias no sistema, como por exemplo o lembrete por SMS e e-mail, que já está ocorrendo, e os lembretes pelo aplicativo, que iremos implementar nos próximos meses”, declarou o secretário.
“É importante que as pessoas tenham a consciência de que quando elas faltam à consulta, estão tirando a vaga de uma pessoa que precisava daquele atendimento. É um trabalho em conjunto da Secretaria de Saúde, mas que também precisa da conscientização da população”, emendou Pacheco.
NO BRASIL
O índice de falta médica em Piracicaba está dentro da média nacional. Estima-se, de forma ampla, que o absenteísmo na saúde pública do SUS (Sistema Único de Saúde) seja em torno de 25%, considerando tanto consultas quanto exames. Isso representa que aproximadamente 1 em cada 4 atendimentos é perdido por faltas não justificadas.
Já na rede privada, o absenteísmo está na faixa de 15% a 30%, dependendo do local e do tipo de serviço. Dados de 2023 mostram que, em períodos regulares (fevereiro a novembro), a média de faltas é de 24%; já nos meses de férias (dezembro e janeiro), esse índice pode subir para quase 40%.