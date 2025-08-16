Um em cada quatro pacientes não comparece às consultas

O absenteísmo – situação que se dá quando o paciente falta à consulta e não avisa com antecedência - é um sério problema que afeta atualmente a saúde pública de Piracicaba. Na Atenção Básica, por exemplo, um em cada quatro pacientes não compareceu às consultas nos primeiros sete meses deste ano. Já na Atenção Secundária, quase 20% dos que marcaram a consulta simplesmente faltaram ao compromisso.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, somente no período de janeiro a julho de 2025, foram oferecidas 231.985 consultas na Atenção Básica, com 62.239 faltas (26,82%). Já na Atenção Secundária (Especialidades), foram oferecidas 166.640 consultas, com 33.140 faltas (19,88%).

Os dados preocupam muito a Pasta, que vem fazendo algumas ações para diminuir esses índices. O maior problema, de acordo com o secretário de Saúde, Sergio Pacheco, é que as faltas acabam tirando a vaga de outras pessoas. O ideal, segundo o secretário, é o aviso prévio para que as consultas sejam reagendadas a tempo para beneficiar outros pacientes.