Medo em Piracicaba: homem com faca prende mulher e filha em casa

A tranquilidade do sábado (16), acabou em pânico para uma mulher e uma criança em Piracicaba. Um homem de 25 anos foi preso depois de manter a companheira, de 26, e a filha dela, de apenas 7 anos, trancadas dentro de casa sob ameaça. O caso terminou em uma confusão na UPA Vila Cristina.
Segundo a vítima, desde a noite anterior ela e a menina estavam presas em casa. O agressor a ameaçava com uma faca, tomou duas cartelas de remédio e dizia que iria se matar. Desesperados, vizinhos ouviram os gritos e choros, mas nada puderam fazer.
Na UPA, o homem tentou fugir com a criança, mas a Guarda Civil cercou o local. Na abordagem, ele resistiu, se debateu e só foi parado depois de perseguição e uso de algemas. Uma guarda acabou ferida durante a ação.
A mulher confirmou que vivia um verdadeiro cárcere privado. Já o homem negou tudo, mas estava em liberdade condicional e tinha passagem por tráfico.
A Delegacia de Defesa da Mulher decretou a prisão em flagrante. Mãe e filha foram levadas para um abrigo do CRAM, onde estão em segurança.