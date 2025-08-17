Medo em Piracicaba: homem com faca prende mulher e filha em casa

A tranquilidade do sábado (16), acabou em pânico para uma mulher e uma criança em Piracicaba. Um homem de 25 anos foi preso depois de manter a companheira, de 26, e a filha dela, de apenas 7 anos, trancadas dentro de casa sob ameaça. O caso terminou em uma confusão na UPA Vila Cristina.

Segundo a vítima, desde a noite anterior ela e a menina estavam presas em casa. O agressor a ameaçava com uma faca, tomou duas cartelas de remédio e dizia que iria se matar. Desesperados, vizinhos ouviram os gritos e choros, mas nada puderam fazer.