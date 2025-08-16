Homem é assassinado na frente dos vizinhos

A noite desta sexta-feira (15) terminou em tragédia. Por volta das 22h30, Marcelo Fernandes de Carvalho, de 42 anos, foi executado a tiros no cruzamento da Rua 26PA com a Avenida 64, em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo a polícia, ele caiu no chão já sem vida, atingido na cabeça e no pescoço. No local, a perícia recolheu sete cápsulas de pistola 9mm e fragmentos de bala espalhados perto do corpo. O celular de Marcelo também foi apreendido.