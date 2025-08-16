17 de agosto de 2025
HOMICÍDIO

Homem é assassinado na frente dos vizinhos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Marcelo Fernandes de Carvalho tinha 42 anos e foi executado.
Marcelo Fernandes de Carvalho tinha 42 anos e foi executado.

  A noite desta sexta-feira (15) terminou em tragédia. Por volta das 22h30, Marcelo Fernandes de Carvalho, de 42 anos, foi executado a tiros no cruzamento da Rua 26PA com a Avenida 64, em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo a polícia, ele caiu no chão já sem vida, atingido na cabeça e no pescoço. No local, a perícia recolheu sete cápsulas de pistola 9mm e fragmentos de bala espalhados perto do corpo. O celular de Marcelo também foi apreendido.

Testemunhas relataram que dois homens chegaram em uma moto. Antes de abrir fogo, um dos criminosos ainda mandou uma criança que estava por perto se afastar. Em seguida, os disparos foram feitos sem chance de defesa para a vítima.

O corpo foi levado ao IML e o caso, registrado como homicídio. Esse já é o 16º assassinato de 2025 em Rio Claro, número que preocupa ainda mais a polícia e a população da cidade.

