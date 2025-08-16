17 de agosto de 2025
EM PIRACICABA

Golpe no rodeio: casal é pego com 50 cartões furtados na porta

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação GCM
Os cartões foram apreendidos e apresentados na delegacia.
Os cartões foram apreendidos e apresentados na delegacia.

 Uma ocorrência de estelionato mobilizou a Guarda Civil Municipal na madrugada deste sábado (16), na área externa da Festa do Peão de Piracicaba.

Por volta das 4h30, uma jovem de 29 anos procurou os agentes da viatura 95 do Grupamento Rural, denunciando que havia sido vítima de um golpe praticado por ambulantes no evento. Segundo a mulher, no último dia 9, ao comprar uma cerveja na portaria externa, foi induzida a entregar seu cartão bancário.O vendedor afirmou que a própria máquina estava com problemas e utilizou a de uma colega.

Após a transação, o cartão devolvido não era o dela. Pouco depois, recebeu notificações de saque de R$ 150, que não reconheceu. Ao perceber, notou que estava com um cartão idêntico, mas em nome de outro titular.

Na madrugada deste sábado (16), ao voltar à festa, a vítima avistou o casal novamente e acionou os guardas. A equipe localizou os suspeitos, de 42 e 52 anos, que foram abordados.

Na revista, com o homem foram encontrados quase 50 cartões bancários – entre eles o da vítima – e R$ 196 em dinheiro. Já com a mulher, os guardas apreenderam cinco celulares e quatro máquinas de cartão. Também foi localizado o veículo utilizado pelo casal, um VW/T-Cross, que foi apreendido.

Apesar do flagrante, ambos negaram envolvimento em crimes e alegaram que trabalhavam apenas como vendedores ambulantes.

 Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial, no Centro de Piracicaba, onde o delegado, Dr. Carlos Vinícius Martins Lopes, registrou a ocorrência de estelionato e apreensão de veículo.

Após serem ouvidos, os suspeitos foram liberados.

