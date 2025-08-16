Homem morre atropelado e arrastado por carro na SP 330

Lucas Rafael dos Santos, de 30 anos, morreu após ser atropelado arrastado na noite desta sexta-feira (15) na Rodovia Anhanguera (SP-330), altura do Jardim Piratininga em Araras, na Região Metropolitana de Piracicaba.
VEJA MAIS
- Golpe no rodeio: casal da maquininha é pego com 50 cartões furtados na porta
- Homem é assassinado na frente dos vizinhos
De acordo com informações oficiais, o homem saiu do canteiro central e acabou atingido por um Chevrolet Cruze que passava pela pista norte. O motorista relatou à polícia que não conseguiu desviar.
Com a força do impacto, o corpo de Lucas foi arrastado por cerca de um quilômetro. Ele morreu na hora. O condutor do carro saiu ileso.
A Polícia Militar Rodoviária, peritos da Científica, equipes da concessionária Intervias e a funerária estiveram no local para a ocorrência. O corpo foi levado ao IML de Limeira. O sepultamento de Lucas aconteceu nesta sexta-feira (15), no Cemitério Municipal de Araras.