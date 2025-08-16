16 de agosto de 2025
NÃO SE ENGANE!

Veja os três golpes digitais que mais fazem vítimas em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Freepik
Moradores de Piracicaba perdem milhões todos os anos para golpistas digitais.
  O mundo digital abriu portas para muita coisa boa, mas também para a malandragem. Criminosos se especializaram em aplicar golpes, e quem mais sofre, muitas vezes, são os idosos.

Sempre que percebem o prejuízo, as vítimas procuram o banco e registram boletim de ocorrência, numa tentativa de se proteger e alertar outras pessoas. Entre muitos outros, esses são três golpes mais relatados pelas vítimas em Piracicaba.

 Golpe do WhatsApp

 O ladrão consegue o número e nome da vítima e tenta clonar o WhatsApp em outro celular. Para isso, precisa do código de segurança que chega por SMS.

O truque é simples: ele finge ser funcionário de uma empresa ou site de compras e pede o tal código como se fosse uma atualização.

Para se proteger, ative a “verificação em duas etapas” no app, e jamais repasse códigos por mensagem.

 Golpe da falsa venda

 Aqui, a armadilha está em promoções tentadoras. Os criminosos montam lojas falsas em redes sociais e sites que parecem verdadeiros.

Produtos de R$ 1.000 aparecem por R$ 300, sempre com fotos chamativas e poucas opções de pagamento.

 Para se proteger, desconfie de preços baixos e prefira sites conhecidos. Se chegou por link suspeito no e-mail ou WhatsApp, não clique.

Golpe da falsa central

O bandido liga se passando por funcionário do banco. Ele diz que há problemas na conta e pede dados pessoais, senhas e até transferências para “resolver” o caso.

 Para se proteger, compreenda que o banco nunca pede senha, código ou transferência por telefone. Encerre imediatamente a ligação, e se for possível, use outro aparelho para fazer contato com os canais oficiais da sua instituição.

A informação é a melhor defesa contra o golpe.

