Veja os três golpes digitais que mais fazem vítimas em Piracicaba

O mundo digital abriu portas para muita coisa boa, mas também para a malandragem. Criminosos se especializaram em aplicar golpes, e quem mais sofre, muitas vezes, são os idosos.

Sempre que percebem o prejuízo, as vítimas procuram o banco e registram boletim de ocorrência, numa tentativa de se proteger e alertar outras pessoas. Entre muitos outros, esses são três golpes mais relatados pelas vítimas em Piracicaba.

Golpe do WhatsApp