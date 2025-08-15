Colisão entre caminhão, ônibus e carros deixa feridos na SP 304

O fim de tarde desta sexta-feira (15) foi de susto e transtorno para quem trafegava pela rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba. Um acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e dois carros deixou feridos e paralisou o trânsito no km 170, próximo ao Parque Piracicaba.
Segundo informações iniciais, a batida começou com uma colisão lateral entre o caminhão e o ônibus. Com o impacto, os veículos atingiram dois automóveis que seguiam pela pista. A cena chamou a atenção de quem passava: carros amassados, trânsito parado e sirenes de viaturas cortando o barulho da estrada.
Equipes de resgate chegaram rapidamente e prestaram atendimento às vítimas. Uma pessoa foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos leves. Apesar do susto, não houve registro de casos graves.
A Polícia Militar Rodoviária e a perícia técnica estiveram no local para investigar as causas. A concessionária que administra a via também deu suporte, auxiliando na retirada dos veículos e na liberação do tráfego.
O congestionamento durou mais de uma hora e afetou motoristas nos dois sentidos da rodovia.