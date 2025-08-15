Adolescente é flagrado pela PM vendendo drogas

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (14), acusado de tráfico de drogas no bairro São Dimas, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.
VEJA MAIS
- Condomínio quer banir sexo barulhento depois das 22 horas
- "Pacotões" de maconha são desenterrados pela GCM em área de mata em Piracicaba
Por volta das 11h10, durante patrulhamento pela rua João Nunes de Moraes, os policiais abordaram o jovem e encontraram R$ 217 em dinheiro, 13 eppendorfs de cocaína e uma pochete com 64 microtubos de crack. Segundo a PM, ele confessou que estava vendendo drogas no local.
O rapaz foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento e depois apresentado na Delegacia de São Pedro. O delegado determinou a elaboração do boletim de ocorrência e o encaminhamento do adolescente à Fundação Casa.
Foram apreendidos, 64 microtubos de crack, 13 eppendorfs de cocaína e R$ 217 em espécie.