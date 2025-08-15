Adolescente é flagrado pela PM vendendo drogas

16 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM
As drogas foram apreendidas e apresentadas na delegacia.
 Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (14), acusado de tráfico de drogas no bairro São Dimas, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Por volta das 11h10, durante patrulhamento pela rua João Nunes de Moraes, os policiais abordaram o jovem e encontraram R$ 217 em dinheiro, 13 eppendorfs de cocaína e uma pochete com 64 microtubos de crack. Segundo a PM, ele confessou que estava vendendo drogas no local.

O rapaz foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento e depois apresentado na Delegacia de São Pedro. O delegado determinou a elaboração do boletim de ocorrência e o encaminhamento do adolescente à Fundação Casa.

Foram apreendidos, 64 microtubos de crack, 13 eppendorfs de cocaína e R$ 217 em espécie.

