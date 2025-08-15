Adolescente é flagrado pela PM vendendo drogas

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (14), acusado de tráfico de drogas no bairro São Dimas, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

VEJA MAIS

Por volta das 11h10, durante patrulhamento pela rua João Nunes de Moraes, os policiais abordaram o jovem e encontraram R$ 217 em dinheiro, 13 eppendorfs de cocaína e uma pochete com 64 microtubos de crack. Segundo a PM, ele confessou que estava vendendo drogas no local.