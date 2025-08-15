Condomínio quer banir sexo barulhento depois das 22 horas

Um condomínio virou assunto nas redes sociais, após a notícia de que teria proibido relações sexuais depois das 22h. A suposta regra, apelidada de “toque de recolher do amor”, teria surgido depois de vizinhos reclamarem de gemidos, cabeceiras batendo e conversas animadas no meio da madrugada.Foram mais de 18 reclamações.
VEJA MAIS
- "Pacotões" de maconha são desenterrados pela GCM em Piracicaba
- Cães e homem são salvos pela PM de incêndio em Piracicaba
De acordo com as informações, a primeira advertência do condomínio localizado em Santa Catarina, seria apenas por escrito. Mas, na reincidência, a multa chegaria a R$ 237.
O ponto mais polêmico seria a ameaça de expor gravações dos sons durante reuniões no salão de festas. A administração ainda estudaria instalar sensores de decibéis nos corredores para monitorar o barulho.
Mas existe uma dúvida sobre a legalidade da proposta. Especialistas afirmam que o condomínio pode multar quem faz barulho excessivo após as 22h, mas não autorizar ou proibir atividades íntimas dentro do apartamento, já que o síndico pode cuidar das áreas comuns, mas, dentro do imóvel é com o morador”.
A história gerou piadas, críticas e muita discussão online.