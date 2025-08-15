16 de agosto de 2025
AMOR PROIBIDO

Condomínio quer banir sexo barulhento depois das 22 horas

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Após mais de 18 reclamações de gemidos e batidas, o condomínio estuda a proibição.
 Um condomínio virou assunto nas redes sociais, após a notícia de que teria proibido relações sexuais depois das 22h. A suposta regra, apelidada de “toque de recolher do amor”, teria surgido depois de vizinhos reclamarem de gemidos, cabeceiras batendo e conversas animadas no meio da madrugada.Foram mais de 18 reclamações.

De acordo com as informações, a primeira advertência do condomínio localizado em Santa Catarina, seria apenas por escrito. Mas, na reincidência, a multa chegaria a R$ 237.

 O ponto mais polêmico seria a ameaça de expor gravações dos sons durante reuniões no salão de festas. A administração ainda estudaria instalar sensores de decibéis nos corredores para monitorar o barulho.

Mas existe uma dúvida sobre a legalidade da proposta. Especialistas afirmam que o condomínio pode multar quem faz barulho excessivo após as 22h, mas não autorizar ou proibir atividades íntimas dentro do apartamento, já que o síndico pode cuidar das áreas comuns, mas, dentro do imóvel é com o morador”.

A história gerou piadas, críticas e muita discussão online.

