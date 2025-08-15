Condomínio quer banir sexo barulhento depois das 22 horas

Um condomínio virou assunto nas redes sociais, após a notícia de que teria proibido relações sexuais depois das 22h. A suposta regra, apelidada de “toque de recolher do amor”, teria surgido depois de vizinhos reclamarem de gemidos, cabeceiras batendo e conversas animadas no meio da madrugada.Foram mais de 18 reclamações.

VEJA MAIS

De acordo com as informações, a primeira advertência do condomínio localizado em Santa Catarina, seria apenas por escrito. Mas, na reincidência, a multa chegaria a R$ 237.