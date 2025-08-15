Orquestra Piracicabana de Viola Caipira se apresenta domingo (24)

A Orquestra Piracicabana de Viola Caipira comemora 20 anos de sua fundação com um show especial no Teatro Dr. Losso Netto, na Av. Independência, 277, no Bairro Alto. A apresentação acontece no dia 24 de agosto, às 19h, e terá uma iniciativa solidária para ajudar a comunidade.

Para garantir um ingresso, o público deve doar 1 kg de alimento não perecível. A troca do alimento por uma entrada pode ser feita a partir desta sexta-feira (15), pelo portal Mega Bilheteria. O evento também terá a participação do Coral Luiz de Queiroz.