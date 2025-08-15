15 de agosto de 2025
20 ANOS DE FUNDAÇÃO

Orquestra Piracicabana de Viola Caipira se apresenta domingo (24)

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Reprodução/Redes Sociais
Orquestra Piracicabana de Viola Caipira comemora 20 anos com show beneficente no dia 24 de agosto
Orquestra Piracicabana de Viola Caipira comemora 20 anos com show beneficente no dia 24 de agosto

A Orquestra Piracicabana de Viola Caipira comemora 20 anos de sua fundação com um show especial no Teatro Dr. Losso Netto, na Av. Independência, 277, no Bairro Alto. A apresentação acontece no dia 24 de agosto, às 19h, e terá uma iniciativa solidária para ajudar a comunidade.

Para garantir um ingresso, o público deve doar 1 kg de alimento não perecível. A troca do alimento por uma entrada pode ser feita a partir desta sexta-feira (15), pelo portal Mega Bilheteria. O evento também terá a participação do Coral Luiz de Queiroz.

Os alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (FUSSP), reforçando o caráter beneficente do evento que celebra duas décadas de música caipira na cidade. O evento tem apoio da Prefeitura de Piracicaba.

Para mais informações acesse o instragram: @orquestra_piracicabana_viola

História da Orquestra de Viola Caipira

Fundada oficialmente em 5 de agosto de 2005, o grupo nasceu de um workshop de viola ministrado pelo violeiro Mazinho Quevedo em 2004, com o objetivo de preservar e divulgar a música de raiz.

Com duas décadas de atuação, a orquestra se tornou um símbolo de Piracicaba, levando a cultura caipira para diversos palcos. As apresentações já aconteceram em teatros, praças, escolas e festas culturais, não só em Piracicaba, mas também em outras cidades de São Paulo e Minas Gerais.

Ao longo de sua trajetória, a orquestra marcou presença em eventos importantes como o Encontro de Cultura Caipira, em São Miguel Paulista, e o Encontro de Orquestras de Violas, em Santa Bárbara d'Oeste. O grupo se dedica a valorizar a música de viola caipira, promovendo a cultura e a identidade musical da região.

