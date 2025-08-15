Orquestra Piracicabana de Viola Caipira se apresenta domingo (24)

A Orquestra Piracicabana de Viola Caipira comemora 20 anos de sua fundação com um show especial no Teatro Dr. Losso Netto, na Av. Independência, 277, no Bairro Alto. A apresentação acontece no dia 24 de agosto, às 19h, e terá uma iniciativa solidária para ajudar a comunidade.
Para garantir um ingresso, o público deve doar 1 kg de alimento não perecível. A troca do alimento por uma entrada pode ser feita a partir desta sexta-feira (15), pelo portal Mega Bilheteria. O evento também terá a participação do Coral Luiz de Queiroz.
Os alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (FUSSP), reforçando o caráter beneficente do evento que celebra duas décadas de música caipira na cidade. O evento tem apoio da Prefeitura de Piracicaba.
Para mais informações acesse o instragram: @orquestra_piracicabana_viola
História da Orquestra de Viola Caipira
Fundada oficialmente em 5 de agosto de 2005, o grupo nasceu de um workshop de viola ministrado pelo violeiro Mazinho Quevedo em 2004, com o objetivo de preservar e divulgar a música de raiz.
Com duas décadas de atuação, a orquestra se tornou um símbolo de Piracicaba, levando a cultura caipira para diversos palcos. As apresentações já aconteceram em teatros, praças, escolas e festas culturais, não só em Piracicaba, mas também em outras cidades de São Paulo e Minas Gerais.
Ao longo de sua trajetória, a orquestra marcou presença em eventos importantes como o Encontro de Cultura Caipira, em São Miguel Paulista, e o Encontro de Orquestras de Violas, em Santa Bárbara d'Oeste. O grupo se dedica a valorizar a música de viola caipira, promovendo a cultura e a identidade musical da região.