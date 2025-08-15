Prefeitura montará espaço temporário no Mercadão após incêndio

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, vai realocar os permissionários afetados pelo incêndio que atingiu o Mercado Municipal no mês passado para uma estrutura provisória, que será instalada no bolsão de estacionamento do próprio Mercadão. A contratação emergencial do espaço já está em fase de viabilização e a previsão é que ele esteja pronto e em funcionamento em até três semanas.

De acordo com o titular da Pasta, Maurício Perissinotto, todas as necessidades de cada comerciante já foram levantadas, incluindo fornecimento de água, energia elétrica e espaço adequado. “São muitos detalhes e, apesar da urgência para que essas pessoas voltem a trabalhar, tudo precisa ser feito com cautela para que pontos importantes não sejam esquecidos. Estamos trabalhando com CPFL para a ligação de energia e com o Semae para a instalação de água e esgoto, já que também serão montados banheiros temporários”, destacou.