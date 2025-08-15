Prefeitura montará espaço temporário no Mercadão após incêndio

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, vai realocar os permissionários afetados pelo incêndio que atingiu o Mercado Municipal no mês passado para uma estrutura provisória, que será instalada no bolsão de estacionamento do próprio Mercadão. A contratação emergencial do espaço já está em fase de viabilização e a previsão é que ele esteja pronto e em funcionamento em até três semanas.
VEJA MAIS:
- VÍDEO: Grande incêndio atinge o Mercado Municipal de Piracicaba
- Raízen despenca após prejuízo bilionário; entenda
- IML: Prefeitura vai realizar visita técnica em imóveis
De acordo com o titular da Pasta, Maurício Perissinotto, todas as necessidades de cada comerciante já foram levantadas, incluindo fornecimento de água, energia elétrica e espaço adequado. “São muitos detalhes e, apesar da urgência para que essas pessoas voltem a trabalhar, tudo precisa ser feito com cautela para que pontos importantes não sejam esquecidos. Estamos trabalhando com CPFL para a ligação de energia e com o Semae para a instalação de água e esgoto, já que também serão montados banheiros temporários”, destacou.
O secretário acrescentou ainda que o prefeito Helinho Zanatta e diversas secretarias municipais estão mobilizados para acelerar a retomada. “Cada secretaria está atuando na sua área de responsabilidade para que essa situação se resolva o mais rápido possível e tudo volte à normalidade”, completou.
O incêndio, ocorrido na madrugada do dia 23 de julho comprometeu cerca de 25% da estrutura do prédio e afetou diretamente 19 boxes. Diante da gravidade da situação, a Prefeitura vem, desde então, articulando e estudando a melhor forma de proceder com a realocação dos comerciantes.
RECONSTRUÇÃO
A gestão do Mercado Municipal é feita por meio de parceria público-privada entre a Prefeitura e a Associação de Comerciantes do Mercado Municipal. O prédio conta com seguro, contratado pela Associação, que será responsável pela condução do processo de reconstrução. A Prefeitura também já solicitou ao Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural) a aprovação da liberação das obras, após o término da limpeza do local.
BANCO DO POVO PIRACICABANO
Além da contratação emergencial da nova estrutura, o prefeito Helinho Zanatta enviou à Câmara Municipal um Projeto de Lei que institui o Fundo Solidário do Município de Piracicaba – Banco do Povo Piracicabano. Na proposta, o Banco do Povo Piracicabano funcionará como um instrumento público de política de microcrédito, articulado com programas estaduais, nacionais e internacionais. O fundo poderá conceder empréstimos a pequenos produtores urbanos e rurais, prestadores de serviços, feirantes e micro e pequenas empresas, formais ou informais.
Os valores emprestados poderão ser utilizados para capital de giro, compra de equipamentos, ferramentas, insumos ou para investimentos mistos. A gestão do fundo ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. “O incêndio evidenciou a urgência da criação do Banco do Povo Piracicabano, que passa a ser uma ferramenta essencial de suporte aos empreendedores locais em momentos críticos como esse”, ressalta o prefeito.