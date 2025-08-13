Novos radares de 70km/h na SP304 irritam motoristas em Piracicaba

A velocidade máxima permitida no trecho é de 70 km/h, limite que gerou insatisfação entre motoristas que utilizam a via com frequência. A rodovia apresenta tráfego intenso de veículos, o que, segundo relatos, contribuiu para a reação negativa diante da limitação de velocidade.

Quatro novos radares de controle de velocidade foram instalados na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), na altura da saída do quilômetro 168, nas proximidades da unidade da Klabin. Os equipamentos estão em fase de testes e ainda não estão operando. Eles integram um lote de 287 radares destinados a rodovias estaduais não concedidas, conforme previsto no edital nº 145/2023.

Os novos dispositivos fazem parte do contrato firmado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com valor de R$ 7,9 milhões. A justificativa do órgão para a instalação dos equipamentos é a de que a fiscalização eletrônica tem o objetivo de reduzir acidentes e preservar vidas.

Os radares ainda passarão por processo de homologação, que pode durar até 60 dias adicionais a partir do início dos testes. Durante esse período, não haverá emissão de multas aos condutores.

O DER informou que, antes do início da autuação, os motoristas serão comunicados oficialmente por meio dos canais do órgão, pela imprensa, pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo e pela plataforma Monitora SP.