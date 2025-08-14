Combate à dengue: Operação visita 100 imóveis em Piracicaba

A iniciativa é considerada inédita na região pelo volume de pessoas envolvidas. Cerca de 30 profissionais, incluindo agentes de combate à dengue, corretores de imóveis e fiscais do Creci-SP, formaram 10 equipes para vistoriar propriedades desocupadas, disponíveis para venda ou locação. O objetivo, além de eliminar criadouros, é capacitar profissionais do mercado imobiliário para que a fiscalização seja contínua.

Uma força-tarefa inovadora unindo o PMCA (Plano Municipal de Controle do Aedes) e o Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo) está em ação em Piracicaba para combater o Aedes aegypti. A operação, encerra nesta quinta-feira (14) e visita mais de 100 imóveis fechados em bairros da região Sul, como Água Branca, Astúrias, Pauliceia e 1º de Maio, visando eliminar possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Na primeira etapa da operação, realizada na quarta-feira (13), 62 casas foram inspecionadas. Os resultados iniciais mostram a importância da ação:

53% dos imóveis tinham recipientes que poderiam se tornar criadouros.

63% apresentavam algum ponto com água parada.

8% continham recipientes com larvas do mosquito.

Segundo Marco Aurélio Rios Fernandes, chefe das delegacias do Creci-SP no estado, a ação serve como um projeto-piloto. "A partir de Piracicaba, a iniciativa poderá ser replicada em outras cidades de São Paulo, mostrando a força da parceria entre o Creci-SP e o poder público", afirmou.

A coordenadora do PMCA, Sebastião Amaral Campos, o Tom, destacou que as equipes não se limitam a identificar os problemas. Elas também instalam tapa-ralos e aplicam larvicidas, além de remover pratos de vasos e outros itens que possam acumular água. "Este período de frio é ideal para o combate, pois o mosquito se reproduz menos. Agindo agora, teremos menos mosquitos para combater quando o calor chegar", explicou.

Situação da dengue em Piracicaba