Lula inaugura montadora GWM na região de Piracicaba

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa nesta sexta-feira (15), da inauguração da fábrica da chinesa GWM (Great Wall Motor), em Iracemápolis, que vai gerar mil novos postos de trabalho no Brasil até o final deste ano. O evento ocorre às 16h com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

A GWM estima investimento de R$ 4 bilhões até 2026 no país, o que já engloba a abertura da nova fábrica. De 2027 a 2032, são previstos mais R$ 6 bilhões. A empresa é a primeira habilitada no Programa de Mobilidade Verde (MOVER), do Governo Federal, para produção de modelos híbridos plug-in (PHEV) no Brasil. Há meta de produção com 60% de conteúdo nacional até 2026.