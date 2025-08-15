Lula inaugura montadora GWM na região de Piracicaba

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa nesta sexta-feira (15), da inauguração da fábrica da chinesa GWM (Great Wall Motor), em Iracemápolis, que vai gerar mil novos postos de trabalho no Brasil até o final deste ano. O evento ocorre às 16h com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
VEJA MAIS:
- Raízen despenca após prejuízo bilionário; entenda
- Prefeitura montará espaço temporário no Mercadão após incêndio
- IML: Prefeitura vai realizar visita técnica em imóveis
A GWM estima investimento de R$ 4 bilhões até 2026 no país, o que já engloba a abertura da nova fábrica. De 2027 a 2032, são previstos mais R$ 6 bilhões. A empresa é a primeira habilitada no Programa de Mobilidade Verde (MOVER), do Governo Federal, para produção de modelos híbridos plug-in (PHEV) no Brasil. Há meta de produção com 60% de conteúdo nacional até 2026.
A Great Wall Motors (GWM) funcionará inicialmente com um turno de produção. Segundo Ricardo Bastos, responsável pelos assuntos institucionais da empresa, a planta tem capacidade de produção de até 50 mil veículos por ano. No entanto, o volume inicial será de cerca de 30 mil unidades anuais.
O local onde a fábrica foi instalada já abrigou atividades industriais anteriormente. Pertencia à montadora Mercedes-Benz, que encerrou em 2021 a fabricação de automóveis leves no Brasil. No mesmo ano, a GWM adquiriu o complexo e iniciou os trabalhos de adaptação.