IML: Prefeitura vai realizar visita técnica em imóveis

O prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, e representantes do Instituto Médico Legal (IML) definiram, em reunião na tarde desta quinta-feira, 14/08, a realização de uma visita técnica a imóveis do município que possam abrigar o serviço de necropsia. O objetivo é garantir que todos os atendimentos do IML sejam mantidos na cidade enquanto o prédio atual, no Jardim Primavera, passa por reforma de responsabilidade do Estado.

Participaram do encontro o vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Sergio Pacheco, o deputado estadual Alex Madureira, os representantes do IML Vicente Von Glehn, diretor do Núcleo de Perícias, Helton Carlos de Almeida, médico legista-chefe, e Daniel Cançado, médico legista; e o vereador Wagner Oliveira, o Wagnão.

“Essa visita técnica vai servir para avaliar os imóveis que temos disponíveis no município e assim, poderemos agilizar o recurso junto ao Estado e garantir que a reforma do espaço atual não atrase”, afirmou.

O médico legista-chefe do IML, Helton Carlos de Almeida, apontou as necessidades estruturais que o novo espaço precisa ter. “O imóvel precisa atender às exigências técnicas do serviço e precisa ter sala de exame clínico, anexo para exame sexológico, banheiro, copa e sala de arquivo”, explicou.