VÍDEO: Grande incêndio atinge o Mercado Municipal de Piracicaba

O fogo começou por volta das 2h, e equipes do Corpo de Bombeiros estão no local realizando o combate e rescaldo do fogo, em um trabalho de grande intensidade.

As primeiras informações indicam que aproximadamente vinte box foram totalmente queimados. Moradores do entorno, permissionários e populares acompanham apreensivos o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil, a pericia, equipes da Guarda Civil e Semuttran também dão suporte no atendimento da grave ocorrência, mantendo as ruas do entorno fechadas.