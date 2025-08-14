Luis Novello é o homem morto a facadas pelo irmão em Piracicaba

Luis Fernando Novello, de 43 anos, é o homem que morreu na noite desta quarta-feira (13), após ser esfaqueado pelo próprio irmão durante uma briga familiar no Distrito de Santa Terezinha, em Piracicaba. A tragédia deixou familiares e vizinhos chocados.

De acordo com testemunhas, a discussão começou no quintal da casa onde os irmãos moravam e rapidamente evoluiu para agressões físicas. Em meio à confusão, o irmão sacou uma faca e atingiu Luis Fernando várias vezes. Gravemente ferido, ele ainda tentou sair de casa, mas caiu na calçada e morreu antes da chegada do SAMU.