TRAGÉDIA FAMILIAR

Luis Novello é o homem morto a facadas pelo irmão em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
A vítima, Luis Fernando Novello, tinha 43 anos.
 Luis Fernando Novello, de 43 anos, é o homem que morreu na noite desta quarta-feira (13), após ser esfaqueado pelo próprio irmão durante uma briga familiar no Distrito de Santa Terezinha, em Piracicaba. A tragédia deixou familiares e vizinhos chocados.

De acordo com testemunhas, a discussão começou no quintal da casa onde os irmãos moravam e rapidamente evoluiu para agressões físicas. Em meio à confusão, o irmão sacou uma faca e atingiu Luis Fernando várias vezes. Gravemente ferido, ele ainda tentou sair de casa, mas caiu na calçada e morreu antes da chegada do SAMU.

O agressor fugiu do local, mas foi localizado pelos policiais militares por volta das 21h15 em uma padaria próxima. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante, sendo levado ao Plantão Policial, onde ficou à disposição da Justiça.

