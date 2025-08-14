Bando saqueia túmulos e é preso em cemitério de Piracicaba

Quatro ladrões tiveram o crime interrompido pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (13) em Piracicaba. O bando foi flagrado furtando jarros de bronze e cobre do Cemitério Municipal da Saudade, no bairro Vila Monteiro.

Por volta das 22h30, a PM recebeu denúncias de que pessoas estariam arrancando objetos de túmulos. Rapidamente, várias equipes cercaram o local. Três suspeitos foram surpreendidos dentro de um carro, enquanto o quarto carregava peças em direção ao veículo.