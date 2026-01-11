A Polícia Civil já sabe quem é o motorista que atropelou um menino de apenas 6 anos e fugiu sem prestar socorro. O veículo usado no atropelamento foi localizado e apreendido, mas o condutor não foi encontrado e é considerado foragido.O atropelamento aconteceu por volta das 21h45, na rua Tecelã, em Araras, na Região Metropolitana de Piracicaba.
Gabriel havia acabado de sair da calçada quando foi atingido violentamente por um carro que, segundo testemunhas, trafegava em alta velocidade.
Mesmo após o impacto e de perder o controle do veículo, o motorista acelerou e desapareceu, abandonando a criança gravemente ferida no asfalto. A atitude causou revolta e comoção entre moradores, que presenciaram o desespero da família.
Gabriel foi socorrido às pressas e segue internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Araras, sob cuidados intensivos. O quadro é considerado delicado, e a criança luta pela vida desde o atropelamento.
Diante da gravidade da situação, a cidade se mobilizou. Uma vigília de oração acontece nesta noite, às 19h, em frente ao hospital, em apoio à família e em corrente pela recuperação do menino.
O pai da criança prestou depoimento e confirmou que o motorista sabia do atropelamento e, ainda assim, optou pela fuga.
A Polícia Civil segue com as investigações e trabalha para responsabilizar o autor. A expectativa é que o motorista identificado se apresente acompanhado de advogado. Até lá, o caso segue cercado de tensão, indignação e cobrança por justiça.