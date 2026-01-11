Gabriel foi socorrido às pressas e segue internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Araras, sob cuidados intensivos. O quadro é considerado delicado, e a criança luta pela vida desde o atropelamento.

Diante da gravidade da situação, a cidade se mobilizou. Uma vigília de oração acontece nesta noite, às 19h, em frente ao hospital, em apoio à família e em corrente pela recuperação do menino.

O pai da criança prestou depoimento e confirmou que o motorista sabia do atropelamento e, ainda assim, optou pela fuga.