14 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Capotamento de Saveiro fere jovem na Rua do Porto em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
O carro ficou totalmente destruído após capotar na avenida Beira Rio.
O carro ficou totalmente destruído após capotar na avenida Beira Rio.

 A tranquilidade da noite desta quarta-feira (13) foi quebrada por um acidente impressionante na avenida Beira Rio, na Rua do Porto em Piracicaba. Um veículo VW Saveiro ficou destruído após uma manobra que acabou em capotamento.

VEJA MAIS

Testemunhas relataram que o motorista trafegava próximo da ciclovia, quando perdeu o controle. O carro subiu no canteiro, atingiu em cheio uma árvore e virou, deixando um rastro de destruição, com partes e peças espalhadas pelo asfalto.

O condutor, de cerca de 30 anos, foi retirado consciente, mas ferido, e levado ao hospital pelo SAMU. Populares que passavam pelo local ajudaram no socorro e chamaram a Polícia Militar, que isolou a área para a perícia.

A investigação vai apurar as causas da manobra que quase terminou em tragédia.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários