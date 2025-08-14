Capotamento de Saveiro fere jovem na Rua do Porto em Piracicaba

A tranquilidade da noite desta quarta-feira (13) foi quebrada por um acidente impressionante na avenida Beira Rio, na Rua do Porto em Piracicaba. Um veículo VW Saveiro ficou destruído após uma manobra que acabou em capotamento.

Testemunhas relataram que o motorista trafegava próximo da ciclovia, quando perdeu o controle. O carro subiu no canteiro, atingiu em cheio uma árvore e virou, deixando um rastro de destruição, com partes e peças espalhadas pelo asfalto.