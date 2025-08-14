14 de agosto de 2025
GOLPES FATAIS

Homem mata irmão a facadas durante discussão em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
O homem foi preso e a faca apreendida pela Polícia Militar.
 Uma discussão familiar terminou em tragédia na noite desta quarta-feira (13) no Distrito de Santa Terezinha, em Piracicaba. Um homem foi morto a facadas pelo próprio irmão, em um crime que chocou vizinhos e mobilizou a Polícia Militar.

Segundo informações, a confusão começou no quintal da casa onde os dois moravam e rapidamente evoluiu para agressões físicas. Em meio à briga, o suspeito pegou uma faca e golpeou a vítima várias vezes. Ferido gravemente, o homem ainda tentou sair de casa, mas caiu na calçada, já sem vida. O SAMU foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

O assassino fugiu logo após o ataque, mas não foi longe. Após buscas, policiais militares o encontraram por volta das 21h15 em outro endereço da cidade. Ao ser abordado, ele confessou o crime e recebeu voz de prisão.

O acusado foi levado ao Plantão Policial, autuado por homicídio doloso e permanece atrás das grades, à disposição da Justiça.

