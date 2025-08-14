14 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
16 FILMES INSCRITOS

Oscar 2026: Saiba os filmes que podem representar o Brasil

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Freepik
Ao todo 16 longas-metragens inscritos disputam a vaga na categoria de Melhor Filme Internacional
Ao todo 16 longas-metragens inscritos disputam a vaga na categoria de Melhor Filme Internacional

A Academia Brasileira de Cinema divulgou, nesta quinta-feira (14), a lista dos filmes que competem pela chance de representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2026. Os 16 longas-metragens inscritos disputam a vaga na categoria de Melhor Filme Internacional.

VEJA MAIS:

No dia 8 de setembro, a Academia anunciará uma pré-lista com seis títulos. A escolha final do filme que representará o país será feita em uma reunião no dia 15 de setembro.

Neste ano, a estatueta de Melhor Filme Internacional foi para "Ainda Estou Aqui".

Confira abaixo a lista completa dos filmes inscritos:

  • "A Melhor Mãe do Mundo"
  • "A Praia do Fim do Mundo"
  • "Baby"
  • "Homem com H"
  • "Kasa Branca"
  • "Malu"
  • "Manas"
  • "Milton Bituca Nascimento"
  • "O Agente Secreto"
  • "O Filho de Mil Homens"
  • "O Último Azul"
  • "Oeste Outra Vez"
  • "Os Enforcados"
  • "Retrato de um certo oriente"
  • "Um lobo entre os cisnes"
  • "Vitória"

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários