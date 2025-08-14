Oscar 2026: Saiba os filmes que podem representar o Brasil

A Academia Brasileira de Cinema divulgou, nesta quinta-feira (14), a lista dos filmes que competem pela chance de representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2026. Os 16 longas-metragens inscritos disputam a vaga na categoria de Melhor Filme Internacional.
No dia 8 de setembro, a Academia anunciará uma pré-lista com seis títulos. A escolha final do filme que representará o país será feita em uma reunião no dia 15 de setembro.
Neste ano, a estatueta de Melhor Filme Internacional foi para "Ainda Estou Aqui".
Confira abaixo a lista completa dos filmes inscritos:
- "A Melhor Mãe do Mundo"
- "A Praia do Fim do Mundo"
- "Baby"
- "Homem com H"
- "Kasa Branca"
- "Malu"
- "Manas"
- "Milton Bituca Nascimento"
- "O Agente Secreto"
- "O Filho de Mil Homens"
- "O Último Azul"
- "Oeste Outra Vez"
- "Os Enforcados"
- "Retrato de um certo oriente"
- "Um lobo entre os cisnes"
- "Vitória"