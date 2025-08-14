14 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
LOTE SUSPENSO

ANVISA suspende venda de lubrificante íntimo após falsificação

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Divulgação
Empresa responsável pelo produto original identificou unidades do lote L2407415 sendo vendidas no site de compras online Shopee
Empresa responsável pelo produto original identificou unidades do lote L2407415 sendo vendidas no site de compras online Shopee

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibição de um lote falsificado do Gel Lubrificante Íntimo K-Med 2 em 1. A medida, divulgada na última quarta-feira (13), afeta o lote L2407415 e proíbe a sua comercialização, distribuição, uso, propaganda e armazenamento em todo o país.

VEJA MAIS:


A falsificação foi descoberta depois que a empresa responsável pelo produto original identificou unidades do lote L2407415 sendo vendidas no site de compras online Shopee. A principal diferença entre o produto verdadeiro e o falso está nas datas de fabricação e validade.

  • Produto original: Fabricado em março de 2023 e com validade até março de 2026.
  • Produto falsificado: Apresenta datas de fabricação e validade diferentes das indicadas acima.

A Anvisa alerta que qualquer unidade do lote L2407415 com datas diferentes das originais é considerada irregular e não deve ser usada, pois não há garantia sobre sua composição, origem ou qualidade.

O que fazer se você comprou o K-Med 2 em 1

A agência orienta os consumidores que encontrarem unidades falsificadas a comunicarem o fato imediatamente. As denúncias podem ser feitas pelos Canais de Atendimento da Anvisa ou diretamente à Vigilância Sanitária (Visa) local.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários