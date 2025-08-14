ANVISA suspende venda de lubrificante íntimo após falsificação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibição de um lote falsificado do Gel Lubrificante Íntimo K-Med 2 em 1. A medida, divulgada na última quarta-feira (13), afeta o lote L2407415 e proíbe a sua comercialização, distribuição, uso, propaganda e armazenamento em todo o país.
A falsificação foi descoberta depois que a empresa responsável pelo produto original identificou unidades do lote L2407415 sendo vendidas no site de compras online Shopee. A principal diferença entre o produto verdadeiro e o falso está nas datas de fabricação e validade.
- Produto original: Fabricado em março de 2023 e com validade até março de 2026.
- Produto falsificado: Apresenta datas de fabricação e validade diferentes das indicadas acima.
A Anvisa alerta que qualquer unidade do lote L2407415 com datas diferentes das originais é considerada irregular e não deve ser usada, pois não há garantia sobre sua composição, origem ou qualidade.
O que fazer se você comprou o K-Med 2 em 1
A agência orienta os consumidores que encontrarem unidades falsificadas a comunicarem o fato imediatamente. As denúncias podem ser feitas pelos Canais de Atendimento da Anvisa ou diretamente à Vigilância Sanitária (Visa) local.