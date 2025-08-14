Agenda cultural: Festival de Cinema Coreano agita Piracicaba

O projeto valoriza a diversidade musical brasileira, combinando instrumentos de diferentes timbres para criar arranjos inéditos que agradam variados públicos. Circulando por cidades do interior paulista, o Tons do Brasil democratiza o acesso à música instrumental e promove encontros entre artistas e plateias, incentivando a apreciação da cultura local. A iniciativa é realizada pela BW Produções e Secretaria Estadual da Cultura, com patrocínio da Braspress e Facchini e apoio da Prefeitura de Piracicaba.

SESI Piracicaba

No dia 20 de agosto, a Mostra Cine Sesi-SP ‘Brasilidades’ apresenta o filme Trago Comigo, às 19h, no Teatro do Sesi Piracicaba. A entrada é gratuita. O longa-metragem brasileiro de 2016, dirigido por Tata Amaral, acompanha Telmo (Carlos Alberto Riccelli), ex-membro da luta armada contra a ditadura civil-militar, que, ao ser convidado para uma entrevista, percebe não lembrar os meses em que passou clandestino nem os detalhes de sua prisão. O filme tem classificação indicativa 12 anos.

A trama se desenrola a partir de uma peça de teatro que Telmo monta com jovens atores, permitindo um diálogo entre gerações e uma reflexão sobre sua história pessoal e a do país. Com 88 minutos de duração, o filme recebeu prêmios como “Melhor Filme” pelo Júri Popular no 10º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo e no Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Sucre, na Bolívia, destacando-se pela sensibilidade no tratamento de memória, militância e direitos humanos.