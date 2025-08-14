Agenda cultural: Festival de Cinema Coreano agita Piracicaba

O fim de semana em Piracicaba será marcado pelo destaque internacional do Festival de Cinema Coreano – KOFF, que traz 80 produções inéditas e clássicos restaurados da cinematografia sul-coreana para o Parque do Engenho Central. Além do festival, a cidade recebe uma programação variada com música, cinema e espetáculos para todas as idades, incluindo o concerto Tons do Brasil, shows no Sesc e sessões da Mostra Cine Sesi-SP. Com opções gratuitas e pagas, a agenda cultural celebra o acesso à arte, a diversidade musical e o cinema nacional e internacional.
Festival de Cinema Coreano - KOFF
A 3ª edição do Festival de Cinema Coreano – KOFF acontece entre os dias 14 e 18 de agosto, com entrada gratuita. O evento será realizado no Parque do Engenho Central. A programação integra as celebrações do aniversário da cidade e apresenta ao público 80 produções, entre curtas e longas-metragens, incluindo títulos inéditos no Brasil, oficinas de produção cinematográfica, debates internacionais e exibições especiais. O festival também homenageia o cineasta Lee Chang-dong e comemora os 50 anos da KOFA – Korean Film Archive, com filmes raros dos anos 1950 restaurados em 4K.
Entre os destaques estão obras premiadas como Harbin, About Family, Streaming, The Childe e Citizen of a Kind, que abordam diferentes gêneros, do drama à comédia. Os ingressos podem ser retirados pelo site do festival ou QR Code no Instagram oficial, sendo limitados a dois por CPF por sessão, e apresentados digitalmente ou impressos no dia da exibição. Além das sessões de cinema, o KOFF oferece debates híbridos com cineastas e produtores do Brasil e da Coreia do Sul, fortalecendo a troca cultural e a experiência audiovisual para os espectadores.
Concerto Tons do Brasil
Piracicaba recebe no sábado (16) o concerto Tons do Brasil, interpretado pela Orquestra Lyra Mojimiriana sob regência do maestro Carlos Lima. A apresentação, gratuita, será às 19h no palco Bem-Vindo ao Engenho, próximo à passarela pênsil, no Parque do Engenho Central. O repertório reúne obras da Música Popular Brasileira em arranjos instrumentais, passando por samba, bossa-nova, MPB e pop rock, oferecendo novas interpretações de canções consagradas.
O projeto valoriza a diversidade musical brasileira, combinando instrumentos de diferentes timbres para criar arranjos inéditos que agradam variados públicos. Circulando por cidades do interior paulista, o Tons do Brasil democratiza o acesso à música instrumental e promove encontros entre artistas e plateias, incentivando a apreciação da cultura local. A iniciativa é realizada pela BW Produções e Secretaria Estadual da Cultura, com patrocínio da Braspress e Facchini e apoio da Prefeitura de Piracicaba.
SESI Piracicaba
No dia 20 de agosto, a Mostra Cine Sesi-SP ‘Brasilidades’ apresenta o filme Trago Comigo, às 19h, no Teatro do Sesi Piracicaba. A entrada é gratuita. O longa-metragem brasileiro de 2016, dirigido por Tata Amaral, acompanha Telmo (Carlos Alberto Riccelli), ex-membro da luta armada contra a ditadura civil-militar, que, ao ser convidado para uma entrevista, percebe não lembrar os meses em que passou clandestino nem os detalhes de sua prisão. O filme tem classificação indicativa 12 anos.
A trama se desenrola a partir de uma peça de teatro que Telmo monta com jovens atores, permitindo um diálogo entre gerações e uma reflexão sobre sua história pessoal e a do país. Com 88 minutos de duração, o filme recebeu prêmios como “Melhor Filme” pelo Júri Popular no 10º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo e no Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Sucre, na Bolívia, destacando-se pela sensibilidade no tratamento de memória, militância e direitos humanos.
SESC Piracicaba
Na quinta-feira (14), o Grupo Zarabatana se apresenta às 20h na Cafeteria do Sesc Piracicaba. O quarteto formado por piano, saxofone, flauta, baixo e bateria executa arranjos originais de clássicos da MPB e composições próprias, interagindo com o público por meio de melodias e ritmos do imaginário popular, como Maracangalha (Dorival Caymmi) e Trem Caipira (Villa-Lobos). A atividade é presencial, gratuita e indicada para livre.
Na sexta-feira (15), às 20h, acontece o show Pedro Baby Convida Pepeu Gomes, no Ginásio do Sesc. O espetáculo celebra a trajetória de Pedro Baby e o legado musical de Pepeu Gomes, com interpretações de clássicos como Menino do Rio e Mil e Uma Noites de Amor, além de composições autorais de Pedro Baby e canções inéditas em parceria com Pretinho da Serrinha. Participam também Jorginho Gomes (bateria), Didi Gomes (baixo) e Carlos Trilha (teclados). Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias a partir de 06/08 às 17h, sendo R$ 18,00 (Credencial Plena), R$ 30,00 (Meia Entrada) e R$ 60,00 (Inteira). O evento é livre.
No sábado (16) , às 16h, o espetáculo infantil Brinquedos e Brincadeiras, da Bella Cia, será apresentado no Teatro do Sesc. Os amigos Felipe, Julinha e Dudu relembram brincadeiras e brinquedos do passado, retirando objetos de um baú e contando histórias acompanhadas de músicas tocadas ao vivo. A entrada é gratuita para crianças até 12 anos; para os demais, os valores são R$ 12,00 (Credencial Plena), R$ 20,00 (Meia Entrada) e R$ 40,00 (Inteira). As vendas começam online em 05/08 às 17h e na bilheteria em 06/08 às 17h. A classificação indicativa do espetáculo é livre.
No domingo (17), às 16h, será exibido o filme Monster, com duração de 126 minutos e classificação indicativa de 12 anos, no Teatro do Sesc Piracicaba. A trama acompanha uma mãe que percebe comportamentos estranhos no filho e descobre a responsabilidade de um professor. A exibição é parte do projeto CINESESC, a atividade é presencial e gratuita, com ingressos retirados com 1 hora de antecedência.