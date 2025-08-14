14 de agosto de 2025
Valdiza Capranico recebe título Piracicabanus Praeclarus

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Educadora e ambientalista, Valdiza dedicou a vida à cultura, à preservação da água e à defesa do meio ambiente em Piracicaba e região.
Educadora e ambientalista, Valdiza dedicou a vida à cultura, à preservação da água e à defesa do meio ambiente em Piracicaba e região.

Na próxima sexta-feira (22), às 19h30, o Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba será palco de uma Reunião Solene para a entrega do título “Piracicabanus Praeclarus” à educadora e ambientalista Valdiza Maria Capranico. A honraria reconhece sua dedicação à educação, à cultura e à preservação ambiental. Na ocasião, também será homenageado José Antonio de Godoy.

A concessão foi aprovada em 2 de dezembro de 2024, por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 69/2024, de autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB). “O Título de Piracicabanus Praeclarus é um reconhecimento público da Câmara para nossos conterrâneos que realizam ações de extrema relevância. Godoy e Valdiza merecem esse reconhecimento. Trabalho, compromisso e dedicação por nossa cidade são a lição de vida que eles nos ensinam dia a dia”, destacou o parlamentar ao Jornal de Piracicaba.

Valdiza nasceu em Piracicaba em 29 de julho de 1943. Cursou o ensino primário no Grupo Escolar Dr. Alfredo Cardoso e o ginásio no Instituto de Educação Sud Mennucci, concluindo o curso científico no Instituto Educacional Piracicabano. Formada em Ciências Biológicas, lecionou em escolas estaduais de São Vicente, Santa Bárbara d’Oeste, Leme e Piracicaba, onde permaneceu até a aposentadoria.

Após encerrar a carreira como professora, especializou-se em Educação Ambiental e Paisagismo, atuando em várias cidades. Em Leme, fundou a primeira Universidade Livre do Meio Ambiente do estado de São Paulo. Em Piracicaba, recebeu prêmios por projetos de preservação da água, promovidos pelo Consórcio PCJ e por instituições em Brasília. Criou, em 2001, o programa de Educação Ambiental no Museu da Água, apresentado na Itália em 2004. Em 2023, foi agraciada com a Medalha Prudente de Moraes, maior honraria do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP).

