Valdiza Capranico recebe título Piracicabanus Praeclarus

Na próxima sexta-feira (22), às 19h30, o Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba será palco de uma Reunião Solene para a entrega do título “Piracicabanus Praeclarus” à educadora e ambientalista Valdiza Maria Capranico. A honraria reconhece sua dedicação à educação, à cultura e à preservação ambiental. Na ocasião, também será homenageado José Antonio de Godoy.

A concessão foi aprovada em 2 de dezembro de 2024, por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 69/2024, de autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB). “O Título de Piracicabanus Praeclarus é um reconhecimento público da Câmara para nossos conterrâneos que realizam ações de extrema relevância. Godoy e Valdiza merecem esse reconhecimento. Trabalho, compromisso e dedicação por nossa cidade são a lição de vida que eles nos ensinam dia a dia”, destacou o parlamentar ao Jornal de Piracicaba.